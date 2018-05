Bundesaußenminister Heiko Maas will bei seinem Antrittsbesuch in den USA auch über das Atomabkommen mit dem Iran sprechen. Das sagte Maas am Montag nach einem Treffen mit seinen G20-Kollegen in Buenos Aires. Zugleich warb er erneut für die Vereinbarungen mit der Islamischen Republik. Ohne das Abkommen gebe es die Gefahr, dass der Iran sein Atomprogramm wieder starten könnte.

Mehr zum Thema Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen Pompeo kündigt "stärkste Sanktionen der Geschichte" gegen den Iran an

Maas besucht in dieser Woche erstmals seinen US-Kollegen Mike Pompeo. Dieser hatte dem Iran am Montag harte Sanktionen etwa wegen des iranischen Raketenprogrammes und der Beteiligung an Konflikten wie in Syrien angedroht. Die USA haben sich aus dem Atomabkommen zurückgezogen, das eine Einschränkung des iranischen Nuklearprogrammes vorsieht. Großbritannien, Frankreich und Deutschland versuchen, das Abkommen noch zu retten. (Reuters)