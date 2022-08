Es ist eine spektakuläre Entwicklung in einem ohnehin spektakulären Rechtsstreit. Im Dezember 2012 hatte ein 20-Jähriger in Newtown im US-Bundesstaat Connecticut 20 Schulkinder und sechs Lehrer an der Sandy-Hook-Grundschule erschossen.

Es sind Fakten, die der in den USA prominente rechte Verschwörungstheoretiker Alex Jones auf seinem Nachrichtenkanal Infowars damals mit wirren und für die Angehörigen verletzenden Falschinformationen anzweifelte. Jones hatte unter anderem die Echtheit des Massakers in Frage gestellt und die Familien der Verstorbenen als Schauspieler diffamiert.

Die Eltern eines Opfers klagten daraufhin wegen Verleumdung und Verbreitung von Verschwörungstheorien auf mindestens 150 Millionen Dollar. Gerichte in Texas und Connecticut haben Jones im Fall der Verleumdung bereits für schadenersatzpflichtig erklärt – wie viel am Ende fällig wird, steht bisher aber noch nicht fest.

Was sich am Mittwoch im Gerichtssaal in Texas abspielte, dürfte die Aussichten Jones, halbwegs günstig aus dem Verfahren herauszukommen, nicht verbessert haben. Gesorgt hat dafür versehentlich sein eigenes Rechtsteam.

Wie der Anwalt der Kläger, Mark Bankston, während der Sitzung erklärte, hätte es die Gegenseite „vergeigt und ihm vor 12 Tagen eine digitale Kopie aller Chatnachrichten und Emails“ vom Handy des Verschwörungstheoretikers zukommen lassen. Mit durchaus brisanten Informationen für den Fall.

So hatte Jones behauptet, er habe seit Jahren keine Sandy-Hook-Verschwörungstheorien mehr veröffentlicht oder über Infowars freigegeben. Die versehentlich zugesandten Nachrichten würden laut Bankston jedoch dokumentieren, dass noch fünf Jahre nach der Tragödie Falschinformationen durch den Infowars-Chef abgesegnet wurden.

Hochprofitables Portal

Auch über den finanziellen Hintergrund von Infowar geben die Dokumente offenbar Aufschluss. Das rechte Nachrichtenprotal, das sowohl auf Facebook als aus Twitter gesperrt wurde, meldete im April 2022 Insolvenz an, die Muttergesellschaft Free Speech Systems im Juli.

Jones hatte die schlechte finanzielle Situation seines Unternehmens als mildernden Umstand angebracht.

Laut Bankston habe Inforwars jedoch mehrere Tage im Jahr 2018 über 800.000 Dollar pro Tag verdient. Auch das gehe aus den Nachrichten hervor. Zu Beginn des Prozesses hatte Jones noch behauptet, der höchste Betrag habe bei 200.000 Dollar gelegen.

Deutlich wird: Auch nach dem Ausschluss durch Facebook und Twitter blieb das Portal offenbar höchstprofitabel. Neben Fakenews verdient Infowars sein Geld vor allem mit Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln für Katastrophenfälle.

Der Aussetzer seiner Anwälte könnte für den Verschwörungstheoretiker also teuer werden. Und sogar neue rechtliche Probleme drohen. Der Anwalt der Gegenseite richtete wegen der offensichtlichen Falschaussagen an Jones‘ schon einmal folgende Frage: „Wissen Sie, was Meineid ist?“