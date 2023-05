Asylbewerber in Deutschland Zahl der Anträge im April erneut gestiegen

Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland ist im April im Vergleich zum Vorjahresmonat erneut gestiegen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hervor. Im April wurden demnach 19.629 Erstanträge auf Asyl vom Bundesamt entgegengenommen. Gegenüber dem vergangenen März sank dieser Wert zwar um 22 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist allerdings ein Anstieg um 72,8 Prozent zu verzeichnen. Im April 2022 hatten 11.359 Personen in Deutschland einen Erstantrag auf Asyl gestellt.

Im vergangenen April waren nach Angaben des Bamf folgende Staatsangehörigkeiten am stärksten vertreten: Syrien mit 5.135 Erstanträgen, Afghanistan (3.230 Erstanträge) und Türkei (2.474 Erstanträge). Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Zahl der Asylbewerber in Deutschland in diesem Jahr erheblich über dem Vorjahr liegen dürfte. Experten gehen davon aus, dass die Marke von 300.000 erreicht wird. Im vergangenen Jahr waren in Deutschland 244.132 Asylanträge registriert worden. Davon waren 217.774 Erstanträge.

Reform des EU-Asylsystems Zu einer Begrenzung der Asylbewerberzahlen soll auch die Reform des EU-Asylsystems beitragen. Die EU-Kommission hatte im September 2020 einen Reformvorschlag für ein gemeinsames europäisches Asylsystem vorgelegt. Der sogenannte Migrationspakt umfasst eine Vielzahl von Verordnungen, mit denen einerseits eine bessere Registrierung von Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen, andererseits aber auch eine Entlastung von Ankunftsstaaten wie Italien gesichert werden soll. Die Beratungen über die Neuerungen dauern auf EU-Ebene allerdings weiter an.

Der neuerliche Anstieg gegenüber dem Vorjahr dürfte auch die Diskussion beim Flüchtlingsgipfel befeuern, zu dem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am kommenden Mittwoch ins Kanzleramt einlädt. Zur längerfristigen Entlastung soll der Plan des Sonderbevollmächtigten der Bundesregierung für Migration, Joachim Stamp (FDP), beitragen, Georgien und Moldau zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären.

Der Deutsche Landkreistag forderte unterdessen vor dem Flüchtlingsgipfel klare Entscheidungen von Bund und Ländern. „Die Landkreise brauchen dringend eine verlässliche Perspektive zur Begrenzung der Flüchtlingszahlen, zur Intensivierung der Rückführungsbemühungen und zur Finanzierung“, sagte der Präsident des Landkreistages, Reinhard Sager, der „Rheinischen Post“ .

Der Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe, sprach sich unterdessen dafür aus, Flüchtlingen in Deutschland schneller Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewähren. „Ich bin dafür, dass Geflüchtete, die den Kommunen zugewiesen werden, sofort arbeiten dürfen - unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus“, sagte der Oberbürgermeister von Münster den Zeitungen der Funke Mediengruppe.