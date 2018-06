Im Asylstreit in der Union liegen zwei unterschiedliche Kompromissvorschläge auf dem Tisch – doch die Fronten scheinen weiter verhärtet zu sein. Nachdem Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) einen Weg zu einer europäischen Lösung aufgezeigt hatte, legten die Christsozialen ihrerseits einen Kompromissvorschlag vor. Sie will eine Regelung demnach nicht weiter aufschieben.

Der dpa zufolge besteht die CSU in ihrem Gegenkompromiss zwar weiter darauf, jetzt festzulegen, dass Asylbewerber, die schon in einem anderen europäischen Land registriert sind, an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden. Zugleich unterstütze die Partei aber alle Bemühungen, auf europäischer Ebene gleichwertige Maßnahmen zu vereinbaren.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder untermauerte am Donnerstagvormittag die Forderung der CSU nach einer schnellen Regelung zur Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze. Deutschland müsse vorangehen und dürfe nicht auf mögliche europäische Regelungen warten, sagte er in Berlin.

Zuvor hatte Merkel ihrerseits einen konkreten Kompromissvorschlag vorgelegt. Demnach geht es unter anderem darum, unter der europäischen Decke bilaterale Vereinbarungen mit den am stärksten vom Migrationsdruck betroffenen Ländern zu schließen, um eine juristisch wasserdichte Rückweisung von Migranten an der deutschen Grenze zu ermöglichen, die schon in anderen EU-Ländern Asylverfahren durchlaufen haben. Allerdings soll es noch keine Entscheidung in dem Streit gegeben haben. Es hieß, die CSU habe ihre Linie gehalten. Was dies konkret bedeutet, war jedoch nicht klar.

Merkel und Seehofer hatten am Mittwochabend zweieinhalb Stunden im Kanzleramt eine Lösung in dem Konflikt gesucht. An der Krisenrunde nahmen auch Söder, Hessens Regierungschef Volker Bouffier und Kanzleramtsminister Helge Braun (beide CDU) teil. Offiziell war nichts über den Ausgang des Treffens zu erfahren. Die Teilnehmer hatten Stillschweigen vereinbart. Offen war auch am Donnerstagmorgen noch, wann die Unionsfraktion zu einer Sondersitzung wegen des Asylstreits zusammengerufen wird.

Kramp-Karrenbauer hatte Merkels Kompromisslinie angedeutet

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer betonte im ZDF-„heute-journal“, die Kanzlerin habe in der Fraktion gesagt, sie suche eine Lösung, die nationalen und europäischen Interessen gerecht werde. Es gehe darum, die Migrationsbewegung besser zu kontrollieren, als dies bisher der Fall gewesen sei. Das Anliegen Merkels sei es, dass dies in einer Art geschehe, die Europa zusammenhalte.

Möglicherweise nicht mit allen 28 EU-Staaten, aber mit den am stärksten betroffenen Staaten wie Italien oder Griechenland könne man zu bilateralen Vereinbarungen kommen, die im Grund das gleiche Ziel erreichten, wie es die CSU habe, aber in einem europäischen System, sagte Kramp-Karrenbauer. Daran müsse gearbeitet werden.

Merkel hat in diesen Tagen intensive Gelegenheit, an einem solchen Modell zu arbeiten. Nach einem Treffen mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz am vergangenen Dienstag trifft Merkel an diesem Montag den neuen italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte und am Dienstag den als Europa-Reformer bekannten jungen französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Vergleichbares gibt es etwa zwischen Frankreich und Italien

Nach dpa-Informationen war die von Kramp-Karrenbauer skizzierte Kompromisslinie jene, mit der Merkel in die Verhandlungen mit Seehofer und Söder gegangen ist. Solche bilateralen Flüchtlings-Vereinbarungen gebe es etwa zwischen Frankreich und Italien, sagte Kramp-Karrenbauer. Diese Möglichkeiten müssten ausgelotet werden, bevor man auf nationale Alleingänge setze. Wenn die Rückweisung von Frankreich nach Italien auf der Grundlage eines bilateralen Abkommens gelinge, könne das auch eine europäische Lösung sein. Es gehe um Vereinbarungen mit den bei dem Thema relevanten Ländern.

In zwei Wochen gebe es einen sehr wichtigen EU-Gipfel, bei dem die Asylpolitik eine wesentliche Rolle spielen werde. „Die Chance, die ist vor der Tür, und die sollte man jetzt nutzen“, sagte Kramp-Karrenbauer. Man mache die eigene Verhandlungsposition nicht dadurch besser, wenn man vorher mit nationalen Alleingängen beginne.

Wenn man von Zurückweisungen an der Grenze spreche, müsse zudem sehr genau unterschieden werden, welche Gruppen von Migranten gemeint seien, sagte Kramp-Karrenbauer. Es sei etwa unstrittig, dass zurückgewiesen werden solle, bei wem ein Asylverfahren schon abgeschlossen sei, und der wieder ins Land kommen wollen. In Brüssel rechnet jedoch kaum jemand mit einer baldigen Einigung auf europäischer Ebene. (Tsp, dpa, Reuters)

