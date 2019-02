Von den 196 Staaten der Welt behindern und beschneiden 150 die Freiheitsrechte der Menschen, die dort leben. Nur vier Prozent der Menschheit leben aktuell in wirklich offenen Gesellschaften, heißt es im "Atlas der Zivilgesellschaft", den "Brot für die Welt" und das globale Netzwerk Civicus jetzt zum zweiten Mal gemeinsam vorstellten. Die Daten hat Civicus, eine in den 1990er Jahren gegründete Beobachtungsstelle für Grundrechte mit Sitz in Südafrika, erhoben.

EU: Nicht nur Ungarn unterdrückt Bürgerrechte

Auch die Europäische Union ist darin nicht als der gleichmäßige "Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts" zu erkennen, als den sie sich selbst gern preist. Wirklich voll und ganz respektiert und geschützt sind sie auch in EU-Europa nur für gut die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger (54 Prozent), unter anderem in Deutschland. EU-Mitglied Ungarn ist der einzige hellockerfarbene Fleck im EU-Raum des Atlas. Die Farbe markiert den Status "eingeschränkt" für die Menschen- und Bürgerrechte. Aber auch in Frankreich, dem künftigen Nicht-mehr-Mitglied Großbritannien und praktisch dem gesamten Süden der Union - rühmliche Ausnahme ist Portugal - beurteilt der Atlas die Lage als "beeinträchtigt". Das bedeutet, dass Personen und Organisationen zwar im großen und ganzen frei sind, aber gelegentlich juristisch schikaniert werden oder der Staat teils mit übergroßer Gewalt gegen Demonstranten vorgeht. Auch die im Grunde freie Presse wird nach den Kriterien des Atlas durch bestimmte Regeln gegängelt oder es wird Druck auf Medienleute ausgeübt. In die Kategorie der Gesellschaften mit "beeinträchtigtem" Raum sortiert die Übersicht auch die USA ein.

"Die autoritäre Wende hat 2018 an Dynamik gewonnen"

Dabei ist ein nur "beeinträchtigter" gesellschaftlicher Raum die mildeste Form der Abweichung von wirklicher Freiheit - was, so die Autorinnen und Autoren der Studie, nicht bedeutet, dass die Lage in als "offen" bezeichneten Ländern wie Deutschland, Uruguay, den Salomonen-Inseln oder Schweden perfekt sei. Die weiteren Kategorien sind "beeinträchtigt" - eben die Kategorie, in der Ungarn steht -, "unterdrückt" und "geschlossen". In Staaten, in denen der Raum für die Bürger komplett "geschlossen" ist, sind Vereinigungs-, Versammlungs- und Meinungsfreiheit ausgesetzt, und wer sie sich nimmt, muss Haft, Misshandlung oder sogar den Tod in Kauf nehmen. Medien werden zensiert, das Internet blockiert und die Übergriffe der Mächtigen bleiben unbestraft, es herrscht eine Atmosphäre der Angst. In diese Kategorie sortiert der Atlas 23 Staaten ein, darunter Ägypten, China, Kuba, Saudi-Arabien, Syrien, Usbekistan und Vietnam. Mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung, 27 Prozent, müssen unter solchen Bedingungen leben, hat das Atlas-Team errechnet.

Dabei sei 2018 "ein Jahr der Polarisierung" gewesen: "Die autoritäre Wende, die vor einiger Zeit eingesetzt hat, gewinnt an Dynamik", schreiben die Verfasserinnen und Verfasser. Es gebe einen "systematischen, globalen Angriff auf die Zivilgesellschaft". Die Regierungen zögen sich aus Systemen und Verträgen zurück, die Menschen- und Grundrechte schützten, der "Kampfbegriff Souveränität" werde benutzt, Minderheitenrechte und grenzübergreifende Bündnisse und internationale Organisationen zur Konfliktlösung wie die UN zu schleifen (Multilateralismus). Da dies soziale Proteste provoziere, werde auch die Unterdrückung härter. Diese autoritäre Wende sei auch in Europa angekommen. In ihrem Vorwort zum Atlas schreibt die Präsidentin von "Brot für die Welt", Cornelia Füllkrug-Weitzel, wenn in Europa Seenotrettung diffamiert und das Engagement fürs Asylrecht als Angriff auf den Rechtsstaat abgekanzelt werde, sehe sie "erschreckende Parallelen" zu Erfahrungen, die ihre Organisation und deren Partnerinnen in der Dritten Welt machten.

Deutschland soll für Freiheit auch anderswo sorgen

"Brot für die Welt", die Entwicklungsorganisation der deutschen evangelischen Kirche, begründet ihre Zusammenarbeit mit Civicus eben mit ihrer Entwicklungsaufgabe: Die Freiheit der Zivilgesellschaft sei "ein genuin entwicklungspolitisches Anliegen". Ohne Druck von dort werde keine Kernfrage von Entwicklung gelöst, seien es Arbeiterrechte, Umweltschutz, Frauenrechte, soziale Sicherung oder der Zugang zu Bildung. Die meisten Proteste weltweit, die dann brutale Unterdrückung nach sich zögen, gälten genau diesen sozialen und wirtschaftlichen Fragen. Die Bundesregierung rief sie auf, international Verantwortung zu übernehmen. Sie müsse "sicherstellen, dass ihre eigenen Wirtschafts- und Sicherheitspolitiken nicht zur Einschränkung von zivilgesellschaftlichen Handlungsräumen in anderen Ländern führen".