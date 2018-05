US-Präsident Donald Trump will nach einem Bericht der „New York Times“ alle ausgesetzten US-Sanktionen gegen den Iran wieder einführen. Damit würden sich die USA praktisch aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückziehen. Der Schritt wäre die härtest mögliche Gangart der USA in der Frage.

Trump habe den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in einem Telefonat am Dienstag entsprechend unterrichtet, berichtete die Zeitung. Sie bezog sich dabei auf eine nicht näher bekannte Person, die mit dem Inhalt des Gesprächs vertraut sei. Trump wolle sogar zusätzliche Strafmaßnahmen einführen, hieß es weiter. Das Präsidialamt in Paris widersprach dieser Darstellung umgehend. Trump habe Macron keinen Hinweis zu seiner Entscheidung gegeben, teilte es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters mit.

Der TV-Sender CNN berichtete Ähnliches wie die "New York Times" und bezog sich auf einen Regierungsmitarbeiter sowie eine weitere, nicht näher qualifizierte Person, die den Plan des Präsidenten kenne. Allerdings hätten die beiden Quellen eingeschränkt, nichts sei endgültig bis zur offiziellen Bekanntgabe später am Tag. Einer französischen Quelle zufolge, schreibt CNN weiter, sei das Telefonat zwischen Trump und Macron "sehr, sehr enttäuschend" verlaufen.

Der US-Präsident will seine Entscheidung um 14 Uhr Ortszeit (20 Uhr MESZ) verkünden. Zuvor gab es eindringliche Appelle aus Russland, Großbritannien, Frankreich und Deutschland an Trump, am Abkommen festzuhalten. Irans Präsident Hassan Ruhani bereitete sein Land unterdessen auf einen Ausstieg der USA aus der Übereinkunft vor. (Tsp, dpa, Reuters)