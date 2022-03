Papst besucht ukrainische Kinder im Krankenhaus Papst Franziskus hat im vatikanischen Kinderkrankenhaus Bambino Gesu aus der Ukraine geflohene kranke Kinder besucht. Vatikansprecher Matteo Bruni erklärte, der Papst habe am Samstagnachmittag alle dort in Behandlung befindlichen ukrainischen Patienten getroffen.



Derzeit würden 19 ukrainische Kinder in der Klinik und am Außenstandort Palidoro behandelt. Seit Kriegsbeginn seien etwa 50 Kinder im „Bambino Gesu“ medizinisch betreut worden. Die Patienten litten unter anderem an Krebs oder neurologischen Erkrankungen. In den vergangenen Tagen seien zudem kleine Mädchen mit schweren Explosionswunden in der Kinderklinik eingeliefert worden.



„Bambino Gesu“ wurde 1869 von Fürstin Arabella de Fitz-James Salviati als erstes Kinderkrankenhaus in Italien gegründet. 1924 durch eine Schenkung an den Heiligen Stuhl übergegangen, zählt es mit seiner Forschungseinrichtung heute zu den führenden Kinderkliniken Europas. (KNA)