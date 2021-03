Alle Flugreisenden nach Deutschland sollen ab Freitag einen negativen Test auf das Coronavirus vor dem Abflug vorweisen müssen. Das sieht ein Verordnungsentwurf des Gesundheitsministeriums vor, der den Nachrichtenagenturen Reuters und dpa am Donnerstag vorlag. Die geplante umfassende Testpflicht soll dem Entwurf zufolge bereits an diesem Freitag in Kraft treten und bis zum 12. Mai 2021 befristet sein.

„Sie soll unabhängig davon gelten, ob die Beförderung aus einem Risikogebiet stattfindet“, heißt es im Begleitschreiben des Ministeriums an das Kanzleramt und die anderen Ressorts. Der Beschluss soll demnach an diesem Donnerstag im Umlaufverfahren gefasst werden.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

„Personen, die einen entsprechenden Testnachweis nicht vor Abreise ihrem Beförderer vorlegen können, dürfen nicht befördert werden“, heißt es in dem Text. Bund und Länder hatten die Neuerung in der Nacht zum Dienstag in ihren Corona-Beratungen beschlossen. Bisher ist eine Testpflicht vor der Einreise nach Deutschland nur für Reisende vorgesehen, die sich in den zehn Tagen zuvor in einem Gebiet aufgehalten haben, wo die Infektionszahlen besonders hoch sind oder Mutationen verbreitet sind.

„Mit einer Testung bereits vor Abflug wird die Wahrscheinlichkeit gesenkt, dass infizierte Personen reisen und andere während des Fluges anstecken können bzw. einen zusätzlichen Eintrag von Sars-CoV-2 Infektionen nach Deutschland verursachen“, heißt es in dem Entwurf weiter. Das Testen ergänze bereits etablierte Vorsichtsmaßnahmen wie das Tragen einer Maske, Abstandhalten und Hygienemaßnahmen – diese müssten unbedingt weiter eingehalten werden.

Wie die „Bild“ berichtet, sollen die Reisenden die Kosten für die PCR- und Antigen-Tests sowie eine mögliche Quarantäne am Abflugort selbst tragen. Ausnahmen gelten demnach für Pauschalreisende.

Hintergrund ist die Debatte über Urlaubsflüge nach Mallorca über Ostern. Die Bundesregierung stuft die spanische Insel wegen niedriger Corona-Fallzahlen nicht mehr als Risikogebiet ein. Fluggesellschaften haben ihr Flugangebot nach Mallorca deswegen massiv ausgeweitet. Dies stieß parteiübergreifend auf Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) der Ministerpräsidenten und des Bundes. Bisher gilt die Testpflicht nur für Risikogebiete. Einige Fluggesellschaften hatten angeboten, auch Mallorca-Rückreisende zu testen.

[Alle aktuellen Entwicklungen in Folge der Coronavirus-Pandemie finden Sie hier in unserem Newsblog. Über die Entwicklungen speziell in Berlin halten wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.]

Im Entwurf der Einreiseverordnung heißt es, dass „gerade während Flugreisen und vor Ort im Ausland Reisende mit anderen Personen aus der ganzen Welt in Kontakt kommen“. Diese träfen innerhalb des Flughafengebäudes und in „teils auch beengten schlecht belüfteten Räumlichkeiten“ aufeinander. Es bestehe damit die Gefahr, dass die Passagiere während der Reise einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt seien, heißt es auch mit Blick auf die Virusvarianten.

Mehr zum Thema Zur Modellregion erklärt Saarland steigt nach Ostern aus dem Lockdown aus

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will am heutigen Donnerstag mit Vertretern der Luftverkehrsbranche über die geplanten zusätzlichen Corona-Tests etwa für Mallorca-Urlauber beraten. Bei den Beratungen am Nachmittag soll es um die konkrete Ausgestaltung der Tests gehen. Der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft hatte angekündigt, Reisenden sollten Testangebote gemacht und die Tests vor Abflug kontrolliert werden. Es seien aber noch viele organisatorische und logistische Details ungeklärt. (Reuters, dpa)