Bild: IMAGO/UPI Photo

Russland: USA sind direkt in ukrainischen Krieg involviert Russland wirft den USA eine direkte Verwicklung in den Konflikt in der Ukraine vor. US-Spione würden ukrainische Raketenangriffe auf russische Streitkräfte genehmigen und koordinieren, wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstag mitteilte. Der stellvertretende Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Wadim Skibizki, habe gegenüber der Zeitung "Telegraph" zugegeben, dass die US-Seite die Raketenangriffe koordiniere. "All dies beweist unbestreitbar, dass Washington entgegen den Behauptungen des Weißen Hauses und des Pentagons direkt in den Konflikt in der Ukraine verwickelt ist", so das Ministerium. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden sei direkt für alle von der Ukraine genehmigten Raketenangriffe auf Wohngebiete und zivile Infrastruktur im Donbass und anderen Regionen verantwortlich, die zum massenhaften Tod von Zivilisten geführt hätten.



Dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu zufolge verläuft der Militäreinsatz in der Ukraine nach Plan. Die ukrainischen Streitkräfte in der östlichen Region Donezk würden zurückgedrängt. "Nachdem wir die Kontrolle über das Gebiet der Volksrepublik Luhansk übernommen haben, wird die Volksrepublik Donezk wie geplant befreit", sagte Schoigu vor führenden Generälen mit Blick auf die Separatistenregionen in der Ost-Ukraine. Mehrere Siedlungen seien kürzlich eingenommen worden, dazu auch das größte Wärmekraftwerk in Europa. (Reuters)