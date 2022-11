Auf der anderen Seite Wie Karl Lauterbachs Vergangenheit seine Politik beeinflusst

Die Beziehung zwischen Karl Lauterbach (SPD) und der Pharmaindustrie: heute angespannt, früher wechselhaft. Mit unzähligen Drittmittelgebern arbeiteten Lauterbach und sein 1997 gegründetes Institut für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie (IGKE) an der Universität Köln zusammen, meist geräuschlos.

Anders beim Arzneimittelhersteller Knoll: Dem dankte Lauterbach in der 1998 von ihm und seinem Institut ausgearbeiteten „evidenzbasierten Leitlinie zur Behandlung von Adipositas“ schriftlich auf der dritten Seite – unter „Interessenkonflikte“ – für die „finanzielle als auch die personelle Unterstützung bei der Erstellung und Verbreitung dieser Leitlinie“.

Knoll war der Hersteller des Adipositas-Medikaments Reductil mit dem Wirkstoff Sibutramin, der in der Leitlinie prominent Erwähnung fand – und wegen teils tödlicher Nebenwirkungen 2010 vom Markt genommen werden musste. Die Leitlinie indes wirkt bis heute nach.

So wies der Bundesverband Medizintechnologie gerade in einem Gutachten des Juristen Stefan Huster darauf hin, dass bis heute Krankenkassen oft zu Unrecht bariatrische Operationen – dazu gehört etwa der Magenbypass oder die Magenverkleinerung – bei krankhafter Adipositas ablehnten. Und zwar mit Verweis auf eine Grundsatzentscheidung des Bundessozialgerichts von 2003, das sich wiederum maßgeblich auf die inzwischen überholte und von von Lauterbach federführend 1998 ausgearbeitete Leitlinie gestützt habe.

Fragt man Lauterbach danach, wie er die damalige Kooperation mit Knoll einschätzt und was das über eine eventuelle Nähe zur Pharmaindustrie aussagen könnte, antwortet sein Ministerium kategorisch. „Seine Arbeit“, teilt ein Sprecher mit, „war immer unabhängig, insbesondere von der Pharmaindustrie, mit der es nicht selten auch gesundheitspolitische Konflikte gab und gelegentlich auch gibt.“

Das stimmt zweifelsohne. Und trotzdem lohnt ein Blick zurück. Schließlich betont Lauterbach seit Amtsantritt geradezu ostentativ, im Gegensatz zu vielen seiner Vorgänger regelrecht immun zu sein gegen Lobbyinteressen, die kaum irgendwo sonst so offensiv an Entscheidungsträger herangetragen werden wie im Multimilliarden-Markt des Gesundheitswesens.

Sprechen Lauterbachs frühere enge Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie oder ein mit mehr als 600.000 Euro vergütetes Engagement für einen großen Krankenhauskonzern nun gegen dieses Selbstbild? Oder ist der Gesundheitsminister deswegen vielleicht regelrecht geboostert gegen Einflüsterungen von außen? Und was verheißt das für die großen gesundheitspolitischen Reformprojekte dieser Legislaturperiode, insbesondere jene im Krankenhauswesen?

Besondere Fähigkeiten zur Finanzakquise

Dreh- und Angelpunkt für das Verständnis von Lauterbachs Rolle im Gesundheitswesen sind die späten 90er-Jahre. Jene Zeit also, als er sich nach seinem Studium in den USA anschickte, einer der führenden Gesundheitsökonomen Deutschlands zu werden.

Ausgeschrieben wurde damals an der Uni Köln eine Professur für Gesundheitssystemforschung mit „gesundheitsökonomischer Ausrichtung“, auf die Lauterbach 1996 dann berufen wurde – ohne Habilitation und mit einer sehr überschaubaren Zahl an wissenschaftlichen Publikationen, bei denen er Erstautor war.

Die Stelle passte perfekt, was bei der Genese der Ausschreibung nicht verwundert. So erklärt die Universität Köln auf Anfrage, dass „unter anderem die Gesellschaft zur Förderung der Gesundheitsökonomik Köln e.V.“ die Einrichtung der Professur vorgeschlagen habe. Damaliger Geschäftsführer des Vereins: Karl Lauterbach.

„Den Zuschnitt dieses neuen Faches“ habe Lauterbach, so die Uni Köln, dann auch „in der universitären Willensbildung mitgestaltet“. Die Anfrage von Tagesspiegel Background, ob Lauterbach maßgeblich an der Ausschreibung seiner eigenen Professur mitgewirkt habe und wie er das kommentiere, ließ das Ministerium unbeantwortet.

Zwei weitere Bewerber gab es laut Uni Köln, sie seien ebenfalls Mediziner gewesen. Eine der beiden habe im Laufe des Verfahrens die Bewerbung „zurückgezogen“. Es war der einzige Habilitierte unter den dreien, übrig blieb neben Lauterbach ein Psychiater.

Neben der fachlichen Eignung sei bei der Auswahl Lauterbachs schließlich auch dessen Fähigkeit zur Finanzakquise ausschlaggebend gewesen. „Nach der Dissertation wurden auch die weiteren wissenschaftlichen Aktivitäten (Publikationen und Drittmitteleinwerbungen) von Herrn Prof. Lauterbach gewürdigt“, so die Uni Köln.

Für weitere Informationen verweist die Uni Köln auf die Pressemitteilung anlässlich des Startschusses für das neue Instituts im Februar 1997. Als eine zentrale Aufgabe wurde dort die Förderung der „Umsetzung der Forschungsergebnisse in die aktuelle Gesundheitspolitik“ angeführt.

Darüber hinaus stehe das Institut „für die Beratung von Verbänden, Krankenkassen und Ministerien und für die Studienplanung und -betreuung, für die Pharma- und Medizingeräteindustrie zur Verfügung“. Drittmittelakquise wurde damit als tragende Säule des neuen Instituts definiert.

Zwei Institute parallel geleitet

Genau genommen waren es zwei Institute, an denen Lauterbach seinerzeit tätig war. So wurde nach Angaben von Lauterbachs Institut, also dem IGKE, 1996 zunächst das Institut für Gesundheitsökonomie, Medizin und Gesellschaft (IGMG) gegründet – vom IGMG war auch die Rede in der Pressemitteilung von 1997. Später dann, erklärt das Bundesgesundheitsministerium, sei zusätzlich das IGKE als interdisziplinäres Institut der Uni Köln gegründet wurden.

An beiden Instituten sei Lauterbach zwischen 1997 und 2003 parallel tätig gewesen, dann sei das von ihm geleitete IGMG eingestellt worden. „Das gemeinnützige IGMG hat in der Zeit noch laufende Projekte beendet, aber keine neuen mehr begonnen“, erklärt das Ministerium. Auf Nachfragen, wie genau sich beide Institute in ihrer Arbeit voneinander abgrenzten und warum es überhaupt zwei gab, verweist Lauterbachs IGKE auf die Pressestelle seines Ministerium – das die Frage nicht beantwortet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Laut Uni Köln war das IGMG ein sogenanntes An-Institut. Solche An-Institute sind selbständige Einrichtungen, die zwar mit Unis verflochten, nicht aber deren integraler Bestandteil sind – sie müssen sich also weitgehend selbst finanzieren und organisieren.

Das ein Jahr später gegründete IGKE hingegen war dann ein „In-Institut“, also eine Anstalt des öffentlichen Rechts innerhalb der Uni-Strukturen. Übereinstimmend berichten ehemalige Mitarbeiter und Wegbegleiter Lauterbachs am IGKE, mit denen Tagesspiegel Background sprechen konnte, über eine regelrecht spartanische Ausstattung im Haus.

Mehr als ein halbes Dutzend Mitarbeiter:innen, inklusive Sekretärin, habe es nicht gegeben. Drittmittel-Akquise und Kontaktpflege, wird berichtet, habe nicht zuletzt deswegen für Lauterbach im Vordergrund gestanden. Lauterbach will diese Darstellungen auf Anfrage nicht kommentieren.

Co-Architekt des Fallpauschalen-Systems

Jedenfalls festigte er in dieser Zeit seinen Ruf als bestens vernetzter und informierter Gesundheitsökonom: 1999 wurde er Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Zeitgleich lernten sich die damalige Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) und Lauterbach kennen, er wurde einer ihrer wichtigsten Berater und 2001 dann auch SPD-Mitglied.

Es folgte Lauterbachs politisches Meisterstück: Anfang des Jahrtausends übersetzte er mit seinem IGKE das australische und US-amerikanische Fallpauschalen-System (DRG) für die deutschen Krankenhäuser, 2003 folgte das Gesetz, mit dem Ministerin Schmidt die Krankenhausfinanzierung auf DRG-Basis und damit auf völlig neue Füße stellte.

Eingeleitet wurde damit aus Sicht vieler Experten – unter anderem auch des heutigen Karl Lauterbach – ein Ökonomisierungs- beziehungsweise Kommerzialisierungstrend im deutschen Krankenhauswesen, der unter den einzelnen Häusern für Verlierer, aber auch für viele Gewinner sorgte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Seine Rolle bei dieser Umwälzung hielt Lauterbach nicht davon ab, als Aufsichtsrat bei der Rhön-Klinikum AG einzutreten. Ausweislich der Geschäftsberichte verdiente Lauterbach hier zwischen 2001 und 2013 insgesamt 644.000 Euro. 2002, als Ulla Schmidt mit Lauterbachs Hilfe gerade die Fallpauschalen-Reform finalisierte, flossen neben dem Aufsichtsratssalär von der Rhön-Klinikum AG zusätzlich 77.000 Euro für nicht näher definierte „Beratungsleistungen“ an Lauterbach.

Auf Fragen zum Verdienst bei der Rhön-Kliniken AG und etwaigen weiteren Tätigkeiten für andere Kliniken antwortet das Bundesgesundheitsministerium mit dem Hinweis, die Zusammenarbeit mit den Rhön-Kliniken sei erstens bekannt und zweitens beendet. Die Rhön-Kliniken äußern sich nicht.

„Resilient gegen Lobbyinteressen“

2005 zog Lauterbach in den Bundestag ein, als nunmehr kommissarischer Leiter des IGKE ist er seitdem beurlaubt. Vor allem mit Kritik an der Pharmaindustrie, Forderungen nach radikalen Krankenhausstrukturen und dem Eintreten für eine sogenannte „Bürgerversicherung“ trat Lauterbachs seitdem in Erscheinung.

Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, spricht bei der Debatte in der Plenarsitzung im Deutschen Bundestag. © Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Einen Konflikt mit seiner Tätigkeit für die Rhön-Kliniken AG sah er in dieser Zeit nicht. Erst 2013 gab er den Posten auf. Damals wurde er Mitglied im Kompetenzteam des SPD-Kanzlerkandidaten, mit einem Sieg Peer Steinbrücks wäre Lauterbach potenzieller Gesundheitsminister gewesen. Es kam, erstmal, anders.

Heute ist Lauterbach als der Minister bekannt, von dem reihenweise Spitzenvertreter des Gesundheitswesens berichten, bei ihm gar nicht erst vorgelassen zu werden. Sein Ministerium sei „anders als früher“, sagte Lauterbach kürzlich, „sehr empfangsbereit“ gegenüber der Wissenschaft und „sehr resilient gegenüber Lobbyinteressen“.

Die „Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung“, so will es Lauterbach, muss deswegen gänzlich ohne Verbandsvertreter auskommen. Allein die Wissenschaft solle die Reform ausarbeiten.

Seine neuesten Pläne für eine Teil-Reform des Fallpauschalensystems indes wurden vor allem von einigen Kliniken begrüßt und von den gesetzlichen Kassen als Millionengrab gegeißelt. Teil von Lauterbachs aktuellen Plänen ist es auch, Kinder- und Geburtsstationen der Krankenhäuser in den kommenden beiden Jahren mit bis zu 840 Millionen Euro extra vorm Kollaps zu bewahren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Dabei ist das erst der Auftakt für Lauterbachs vielleicht größtes Projekt als Gesundheitsminister: die umfassende Reform, vielleicht auch die Überwindung, des seinerzeit von ihm mit auf den Weg gebrachten Fallpauschalensystems. Seit 20 Jahren, also seit Einführung der DRGs, sei hier nichts passiert, beklagte Lauterbach kürzlich. Das werde er ändern, „Lobby und Bedenkenträger klagen leider schon“.

Ob seine tragende Rolle bei der Etablierung des Fallpauschalensystems und seine zurückliegende hochbezahlte Tätigkeit für einen Klinikkonzern ihn für die anstehenden Reformen bei der Krankenhausvergütung prägen oder auch für eine Befangenheit sorgen könnten – auch diese Frage lässt Lauterbach unbeantwortet.

Zur Startseite