Aufreger vor der Bundestagswahl 2021 : Gericht hält Durchsuchung des Justizministeriums für unverhältnismäßig

Die SPD witterte in der Zoll-Affäre eine Verschwörung, auch Olaf Scholz kam in Bedrängnis. Das Landgericht Osnabrück hat in dem Fall nun geurteilt.