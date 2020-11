Bei den Schüssen in Wien handelt es sich nach den Worten von Innenminister Karl Nehammer augenscheinlich um einen Terroranschlag. „Der Angriff läuft noch“, sagte der Minister am Montagabend im ORF.

„Wir befinden uns hier mitten in einem augenscheinlichen Terroranschlag mit einer dynamischen Lageentwicklung“, sagte Nehammer. „Derzeit gehen wir von mehreren Tätern aus. Es gibt leider auch mehrere Verletzte, wahrscheinlich auch Tote.“

Die Angreifer hätten Langwaffen verwendet, was für eine besondere Gefährlichkeit spreche. Es laufe ein Großeinsatz. Nehammer appellierte an die Bevölkerung: Wer zu Hause sei, solle zu Hause bleiben, wer sich in einem Lokal befinde, soll dort ebenfalls bleiben.

Ein mutmaßlicher Täter ist festgenommen worden, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA am Montagabend unter Berufung auf das Innenministerium. Einer Ministeriumssprecherin zufolge wurde bei dem Schusswechsel in der Nähe des Schwedenplatzes ein Polizeibeamter angeschossen und schwer verletzt.

Ob die nahe gelegene Synagoge Ziel des Angriffs war, lasse sich noch nicht bestätigen, sagte die Sprecherin. Die Hintergründe waren weiter unklar. Offen blieb zunächst auch, ob es sich um einen einzelnen oder mehrere Täter handelte.

„Wir sind mit allen möglichen Kräften im Einsatz“, schrieb die Polizei auf Twitter. „Bitte meiden Sie alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet“, hieß es weiter.

Viele Menschen, die in der Gegend unterwegs waren, flohen in Panik.

Auf Videos, die der Privatsender „Oe24“ am Montagabend ausstrahlte, war ein maskierter Schütze zu sehen, der auf offener Straße zumindest zwei Schüsse abfeuerte. Ein anderes Video zeigte eine große Blutlache vor einem Restaurant.

Der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, schrieb auf Twitter, es könne derzeit nicht gesagt werden, ob der Stadttempel eines der Ziele war. „Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge in der Seitenstettengasse als auch das Bürogebäude an der selben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren.“

„In unmittelbarer Nähe des Stadttempels wurde jedenfalls geschossen,“ schrieb Deutsch weiter. Alle Gemeindemitglieder seien aufgefordert worden, öffentliche Straßen nicht zu betreten und in geschlossenen Räumen zu bleiben, bis zur Entwarnung durch die Sicherheitsbehörden. (mit dpa)