Schüsse knallen durch die Wiener Innenstadt, anscheinend willkürlich ermorden einer oder mehrere Islamisten mindestens vier Passanten, mehr als ein Dutzend Menschen wird in Krankenhäuser eingeliefert.

Wie sich das alles vor Ort abgespielt hat, die Reaktionen der Menschen im unmittelbaren Umfeld und vor allem das Gefühl der Angst mitten im Zentrum der österreichischen Hauptstadt – all das beschreibt Florian Klenk in einem eindrücklichen Erlebnisbericht. Der Chefredakteur der linksliberalen Wochenzeitung „Falter“ hat sein Büro nur wenige Meter vom Anschlagsort.

„Der Tod kam uns nahe. Dort, wo wir nach Redaktionsschluss oft gemeinsam zu Abend essen, im Restaurant "Salzamt" nahe dem jüdischen Tempel, liegt nun ein Opfer in seinem Blut“, schreibt der bekannte Investigativjournalist. Der erschossene Mörder liegt zu diesem Zeitpunkt noch vor der Ruprechtskirche, eine Sprengstoffgürtel-Attrappe um den Bauch.

Die ersten Schüsse fallen gegen 20 Uhr, nur wenige Stunden vor Beginn des Teil-Lockdowns in Österreich. Ab Mitternacht sind alle Gaststätten im Kampf gegen die Corona-Pandemie geschlossen. Der Angriff zielt auf das zu dieser Uhrzeit gut besuchte Ausgehviertel „Bermuda-Dreieck“, in dem auch die Synagoge liegt.

Der Wissenstand zur Tatzeit: Ein Mann soll mit einer Langwaffe, aber auch mit einer Pistole und einer Machete ausgerüstet sein. Gezielt feuern er und vielleicht weitere Angreifer auf Menschen in und vor den Lokalen.

Ob der Täter einen oder mehrere Komplizen hatte, ist aus Sicht der Behörden weiter unklar. „Wir können derzeit nicht ausschließen, dass es noch andere Täter gibt“, sagte Nehammer am frühen Morgen. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren.

„Als die Schüsse durch die Gasse schnalzen, gehen meine KollegInnen Eva Konzett und Lukas Matzinger gerade Zigaretten holen. Irgendein Idiot hat wohl Böller geschossen, dachte ich“, schreibt Klenk. Tatsächlich laufen zu diesem Zeitpunkt jedoch unzählige Menschen panisch über den zentralen Stephansplatz. Auch die Falter-Mitarbeiter Konzett und Matzinger rennen, sie wollen rauf in die Redaktion klopfen „wie wild an die Hochsicherheitstür“.

In der Innenstadt fallen derweil weitere Schüsse, die Journalisten verstecken sich. „Wir drehten das Licht im Büro ab“, berichtet der „Falter“-Chefredakteur. „Manche von uns erstarrten, manche suchten nach Videos im Netz, manche riefen ihre Familien an.“

Auch umgekehrt wird der Kontakt zur Redaktion gesucht, und zwar von Seiten der Politik - Österreichs Innenminister Karl Nehammer ruft persönlich an. Er bittet die Redaktion, keine Videos von Einsatzkräften oder den Tätern zu posten. Der Politiker, so beschreibt es der Journalist, ist ehrlich besorgt, dass die Bevölkerung zu Hause bleibt und auch dort möglichst von den Fenstern weggeht.

Zeitgleich spielen sich laut Klenks Augenzeugenbericht „gespenstische Szenen“ unmittelbar vor dem Büro ab. „Da marschierte vor unserem Fenster ein alter Mann mit erhobenen Händen am Morzinplatz, die Polizei schrie ihn an“, schreibt er. „Am Graben knieten Jugendliche am Boden, die T-Shirts ausziehen mussten, die Reichen im Restaurant Meinl am Graben fotografierten die Szene.“

Der Enthüllungsjournalist geht davon aus, dass der Stadt Wien und ganz Österreich nun harte Wochen bevorstehen. „Hier, vor unserer Haustüre, im sogenannten "Bermudadreieck", wo auch viele Jugendliche vom Land erstmals die Freiheiten einer Stadt spüren, hier beim jüdischen Tempel, da wollen uns Terroristen die Freiheit nehmen. Sie wählen einen symbolischen Ort im Herzen Wiens.“