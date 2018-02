Verantwortung. Verantwortung. Verantwortung. Deutschland muss außenpolitisch mehr Verantwortung übernehmen. Gleichgültigkeit ist keine Option. Das ist Ursula von der Leyens Mantra seit ihrem Amtsantritt als Verteidigungsministerin. Dabei denkt die erste Frau in dieser Funktion vor allem an Deutschlands militärisches Engagement: Wichtig sei nicht nur der Zustand der Bundeswehr – es gehe auch um den Willen, das militärische Gewicht tatsächlich einzusetzen. Den Willen hat sie.

Ob aber die kaputt gesparte, auf Bonsai-Format geschrumpfte Truppe überhaupt zur weltweit aktiven Kriseninterventionsarmee taugt, ist, wie der Bericht des Wehrbeauftragten Jahr für Jahr aufs Drastischste belegt, zunehmend fraglich. Und der Zweifel greift über, gilt zunehmend auch der Ministerin.

Die marschiert für gewöhnlich gern voran. Und ist mit ihrer Art sich an die Spitze der Kritiker zu stellen lange Zeit gut angekommen. Den Streitkräften geht der Freiwilligen-Nachwuchs aus? Sie setzt ein Programm zu Vereinbarkeit von Soldatenberuf und Familie auf. Rüstungsprojekte kommen zu spät, sind zu teuer und technisch problematisch? Sie beruft eine Kommission ein, lässt alles prüfen, entlässt langjährige Mitarbeiter. Flugzeuge fliegen nicht, Panzer rollen nicht, U-Boote liegen still? Sie verspricht eine „Trendwende Material“. Ursula von der Leyen: ehrgeizig, eigensinnig, unerschrocken, schnell im Denken, rasch im Handeln, groß im Ankündigen, und ausgestattet mit einem ausgeprägten Sinn für Inszenierungen. Diese Mischung hat sie erfolgreich gemacht. Und, zumal die Ergebnisse mager sind, angreifbar.

Ihre Entscheidungen haben oft etwas mehrdeutig Schillerndes. Man kann sich nie ganz sicher sein: Geht es ihr um die Sache – oder um ihren eigenen Aufstieg? Der Verdacht, sie schiele bei allem, was sie tut, auf eine Zukunft im Kanzleramt, und werde damit ihren Leuten und deren Anliegen nicht gerecht, begleitet sie wie der Gestank eines breit getretenen Hundehaufens unterm Schuh.

Schwerer wiegt der Vorwurf, sie habe vieles auf den Weg, aber nichts zu Ende gebracht. Nach vier Jahren im Amt verfängt der Verweis auf ein schwieriges Erbe und die Versäumnisse der Vorgänger nicht mehr. Wenn es jetzt an Schutzwesten, Zelten und Winterkleidung fehlt, dann ist das ihre Sache. Schließlich reden wir nicht über Jahrzehnte sich hinziehende Rüstungsgroßprojekte, sondern übers Allernotwendigste. Das wäre durchaus schnell und einfach zu besorgen.

Wohl am gefährlichsten für Leyens Zukunft im Amt ist die Entfremdung zwischen der Ministerin und ihrer Truppe. Eine Entfremdung, die spätestens einsetzte, als sie nach Bekanntwerden des Terrorverdächtigen Oberleutnants Franco A. der Bundeswehr ein „Haltungsproblem“ vorwarf. Eine Entfremdung, die sich dieser Tage massiv verschärft, da die Berichte über Ausrüstungsmängel aus dem Hause der Ministerin an ihr vorbei in die Öffentlichkeit lanciert werden. Die Truppe ist vergrätzt. Auch über Leyens nonchalanten Umgang mit den jüngsten Ausrüstungsproblemen. Aus Sicht der Soldaten ist sie es, die ein Haltungsproblem hat. Sie soll sich kümmern.

Tatsächlich hat die oberste Dienstherrin, was zu deren Glück der pazifistisch gestimmten deutschen Öffentlichkeit mehrheitlich egal ist, eine Fürsorgepflicht für ihre Leute. Laptops auf dem Dienstzimmer und aufwändig produzierte Videos zwecks Rekrutierung junger Freiwilliger, das müsste der Ministerin mal jemand flüstern, bringen nichts, wenn am Ende der Eindruck steht: Die Bundeswehr ist ein Sanierungsfall – wenn du zur Truppe willst, vergiss die langen Unterhosen für den Wintereinsatz nicht!

Nein, es geht beileibe nicht zuallererst um den Willen zum militärischen Einsatz. Es geht vor allem darum, den Soldaten zu ihrem Schutz die bestmögliche Ausrüstung mitzugeben.

Das ist die Verantwortung der Ministerin – Gleichgültigkeit ist keine Option.