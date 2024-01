Austritt nach Tagesspiegel-Recherche Berliner Ex-Senator Peter Kurth verlässt Mittelstandsunion

Er unterstützt die rechtsextreme Identitäre Bewegung mit sechsstelligen Summen und stellt seine Wohnung für Treffen mit Rechtsextremisten und AfD-Politikern zur Verfügung: Der frühere Berliner CDU-Finanzsenator Peter Kurth scheint tief in rechte Verbindungen verstrickt zu sein. Trotz dieser Enthüllung blieb Kurth weiterhin Mitglied in der Mittelstandsunion – nach eigenen Angaben die stärkste und größte parteipolitische Wirtschaftsvereinigung Deutschlands. Nach einer Tagesspiegel-Recherche teilte die Vorsitzende des MIT-Kreisverbands am Samstag jedoch mit: Nun zieht sich Kurth auch hier zurück.