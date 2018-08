WhatsApp Der Tagesspiegel auf WhatsApp Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone! Los geht's! Mit der nachfolgenden Bestätigung stimme ich zu, dass mit mir über den ausgewählten Messenger kommuniziert wird und dafür meine Daten verarbeitet werden. Checkbox Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung WhatsApp öffnen

Außenpolitisch ist das heutige das vernünftigste Deutschland in der Geschichte des deutschen Nationalstaats. Anders als die Vorgänger wirft die Bundesrepublik keine "deutsche Frage" mehr auf. Es ist weder Aggressor noch Opfer, weder Unruhestifter noch Arena, wo die Anrainer ihre Ambitionen austobten. Es ist tatsächlich "saturiert, friedlich und konservativ", wie es Bismarck dem Zweiten Reich bescheinigte.

Berlin stellt keine Grenzen infrage. Es ist kein Revisionist, der nach dem Prinzip agiert: Deutsch ist, wo Deutsche wohnen, also "heim ins Reich". Die Republik bedroht nicht und wird nicht bedroht. Zum ersten Mal ist Deutschland eingekreist nur von Freunden. Davon hätten Bismarck und Nachfolger nicht einmal träumen können.

Es gab nie eine freundliche strategische Konstellation

Eine so freundliche strategische Konstellation hat Deutschland in seiner Geschichte nie genießen dürfen. Wie steht es dann um die Seelenlage? In seinem Essay "Die hysterische Republik Deutschland" lästerte der Publizist Reinhard Mohr: "Ein bisschen Weltuntergang ist immer." Die Aufwallungen lassen sich kaum mehr zählen, sie scheinen einem geradezu gesetzmäßigen Rhythmus zu gehorchen.

Die Shortlist: Waldsterben (der Wald wuchs), Ozonloch (es schrumpfte), Tschernobyl (die Strahlung war mikroskopisch im Vergleich zum Fallout der atmosphärischen Atomtests 1945–1963), Nachrüstung (statt Atomtod die Abrüstung), Vogelgrippe, Genmais (der noch keinen Amerikaner vergiftet hat, die ihn seit Jahrzehnten verzehren), "Chlorhühnchen" aus den USA (dito), Rinderwahn (in England starben 56 Menschen, in Deutschland keiner), Feinstaub (die Aufregung kam und ging), Fukushima (keine deutschen Opfer), Stickoxide im Straßenverkehr (die Belastung hat sich seit 1990 etwa halbiert; die zulässigen Grenzwerte sind für bestimmte Arbeitsplätze 20-mal höher als auf der Straße).

"What’s wrong with the Germans?", fragt sich das Ausland

Die Psychologie mag über diese Wellenbewegungen der kollektiven Seele rätseln, wird aber keine Antwort finden, weil man nicht eine ganze Nation auf die Couch legen kann. Es mag auch sein, dass German Angst bloß eine Unterabteilung einer allgemein westlichen ist im Zeitalter nie da gewesener materieller und physischer Sicherheit.

Im Vergleich zu früheren Zeiten mit ihren Epidemien wie Pest oder Spanische Grippe, mit Kriegen, Revolutionen und weltweiten Wirtschaftskrisen ist der Wohlfühl-Index so weit angestiegen, dass selbst kleine Einbußen Psycho-Effekte in kosmischen Ausmaßen zeugen. Je gutartiger das Umfeld, darf man spekulieren, desto höher die Hysterieanfälligkeit.

Im World Happiness Report 2017 liegt Deutschland fünf Plätze hinter Israel, einem Land, das seit seiner Geburt im permanenten Kriegszustand lebt. "What’s wrong with the Germans?", fragen angesichts der Eruptionen von German Angst die ausländischen Freunde. Die nüchterne Antwort muss lauten: "Nothing", jedenfalls nicht, wenn die Meinungsforschungsinstitute den Finger auf den Puls der Nation legen.

Manns "Der Untertan" prägte die Sicht auf Wilhelminien

Was ist aus den Diederich Heßlings geworden? Er ist die literarische Hauptfigur in Heinrich Manns "Der Untertan", einem Roman, der wie kein anderer die Sicht auf Wilhelminien geprägt hat – das Zweite Reich, den ersten deutschen Nationalstaat, der sich aus dem Völkergemisch des Heiligen Römischen Reiches († 1806) herausgeschält hatte.

Warum Heßling und nicht Hitler? Der spielt in einer anderen galaktischen Liga, mit Stalin, Mao und Pol Pot. Heßling ist kein Millionenmörder, keine Ausgeburt des Bösen, sondern ein normaler Deutscher seiner Zeit, jedenfalls so, wie Heinrich Mann ihn mit seiner galligen Feder gezeichnet hat.

Kein Wunder, dass die Migranten nach Deutschland wollen

Heßling ist obrigkeitshörig und feige. Ein Mitläufer und Konformist, Burschenschaftler und Stammtischagitator, Intrigant und Kaiserverehrer. Er ist ein Tyrann gegen die Schwachen und ein Untertan, der sich der überlegenen Macht beugt. Heßling verabscheut den Liberalismus, dem sich das aufsteigende britische Bürgertum verschrieben hatte. Sein Leitstern ist ein glühender antidemokratischer Nationalismus. Was ist geworden aus dem intoleranten, verunsicherten, aggressiven, chauvinistischen Deutschen?

Das infas-Institut fragte 2017, wer eigentlich zum "Wir" gehöre – wer ist drinnen, wer draußen? Vier Fünftel nannten "Menschen anderer Religionen" als dazugehörig, sieben von zehn "Ausländer" und "Flüchtlinge" (dies im zweiten Jahr der Massenzuwanderung). Was Wunder, dass die Migranten aus Nahost und Nordafrika am liebsten nach Deutschland wollen.

Sollte man Meinungen tolerieren, die man nicht mag? Mehr als die Hälfte stimmte zu. Wen meinen die Deutschen, wenn sie "wir" sagen? Überraschung: Erst an dritter Stelle kam die Nation, davor liegen Familie und Freunde mit 92 und 91 Prozent. Fast sechs von zehn sagten, "die westliche Welt".

Drei Viertel der Deutschen sind mit dem System zufrieden

Wie steht es um die Entfremdung vom demokratischen System, welche den Totalitären in Weimar das Feld bereitet hatte? Drei Viertel der Bundesdeutschen sind mit dem System "sehr/einigermaßen zufrieden".

Nun die Gretchenfrage: Wie halten es die Bürger mit der deutschen Schuld? Thomas Petersen vom Institut für Demoskopie Allensbach resümiert die Daten: "Langsam rückt in die Sphäre des Historischen, was jedoch nicht mit einem Rückgang des Verantwortungsbewusstseins zu verwechseln ist. Von einer ,Schlussstrich-Mentalität‘ ist nichts erkennbar. Es gibt auch keine Anzeichen für eine Rückkehr zum offensiven Nationalstolz."

Diederich Heßling wohnt hier nicht mehr.

An dieser Stelle des Bildungsromans darf sich der skeptische Leser entspannt zurücklehnen und der Held ein wenig Stolz zeigen – nicht den arroganten des "Untertans", sondern den gelassenen des bundesrepublikanischen Michels. Der "Sonderweg" war schon immer ein wackeliges Konstrukt; heute wäre er eine Sinnestäuschung, ein Hirngespinst.

"Der Untertan" ist ein Roman von Heinrich Mann. Er hat lange Zeit das Bild des hässlichen Deutschen geprägt. Foto/Druck: Gebr. Sülter, Hamburg. Berlin, Sammlung Archiv für Kunst und Geschichte/akg-images

Die Deutschen schwimmen genau in der Mitte des westlichen Mainstreams. Daran ändert auch ein Wahlverhalten nichts, das den Rechtspopulisten im Wahljahr 2017 rund 13 Prozent der Stimmen verschafft hat. Die Werte für die Trump-Republikaner (2016) und die Nationale Front in Frankreich (2017) lagen bei 48,5 und 34 Prozent, vom autoritären Ruck in Polen und Ungarn ganz zu schweigen.

In Österreich sind die Rechtsnationalen seit 2017 zweitstärkste Regierungspartei. In Italien kassierten 2018 zwei Anti-System-Parteien die Hälfte der Stimmen. "Bonn ist nicht Weimar", verkündete vor sechzig Jahren ein Buch des Schweizers Fritz René Allemann, dessen Titel seitdem zum geflügelten Wort geworden ist. Berlin ist gleich zehnmal nicht Weimar. Die Zweite Republik ist im Vergleich zur Ersten wie auch zum Rest der Welt ein Betonklotz demokratischer Solidität.

Der unbedingte Pazifismus ist im Kern eine Fake-Moral

Vom Waisenkind 1945 zum Wunderkind des 21. Jahrhunderts – alles immer relativ zur westlichen Nachbarschaft –, das ist eine Leistung, die kein Mensch dem Lepra-Staat von 1945 zugetraut hätte. Der hat seine Prüfungen geschafft und ist zum politischen Musterknaben herangewachsen. Diese Karriere würde einen Stolz rechtfertigen, der nicht auf überbordenden Machtfantasien oder moralistischer Mimikry basiert, sondern auf genuinen Selbstwertgefühlen.

Der unbedingte Pazifismus ist im Kern eine Fake-Moral, weil sein Träger unausgesprochen signalisiert, alle anderen Werte im Namen der totalen Friedfertigkeit opfern zu wollen: von der Familie bis zur Nation, von der Freiheit bis zu den Menschenrechten. Diese Position ließe sich im Ernstfall so lange durchhalten wie ein Ritt auf der Kreissäge. Warum sie also einnehmen? Die Funktion liegt auf der Hand.

Vom geprügelten Kind zum Vorreiter des Guten

So konnten die Nachgeborenen die schwärende Schuld der Väter gegen die amerikanischen "Umerzieher" wenden. Der Katalog der Selbstauszeichnung: Wir haben aus unserer Vergangenheit gelernt, ihr nicht; wir dienen dem Frieden, ihr dem Krieg; wir sind geläutert, ihr huldigt nackten Interessen. Kurz: Wir haben eine höhere sittliche Stufe erklommen – vom geprügelten Kind zum Vorreiter des Guten.

"Sekundär-Antisemitismus" – Israel als Wiedergänger der Nazis – erfüllt die gleiche Funktion wie der Antiamerikanismus. Sie sind das Ass aus dem Ärmel – die Gleichsetzung, welche die Bürde der Vergangenheit auf den bösen Übervater Amerika und den Staat der Opfer überträgt.

Das heißt: Wir sind nicht nur quitt, sondern auch moralisch aus dem Schneider. Wie ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit zeigt, muss die hehre Botschaft noch immer dazu herhalten, Interessen zu verbrämen, in diesem Fall im Dienste einer russlandfreundlichen Politik.

Hitlers Urenkel müssen nicht andere bezichtigen, um sich zu salvieren

Matthias Platzeck, der einstige SPD-Vorsitzende und Landeschef, kippte Israel und Russland in einen Topf und entnahm der unverträglichen Suppe das Prinzip, wonach Deutschland auch gegenüber Moskau eine "besondere Verpflichtung" habe. "Die vielen, vielen Millionen Opfer des Russlandfeldzuges müssen uns genauso (wie gegenüber Israel) zu einem spezifischen Verantwortungsgefühl verleiten." Deshalb müsse sich Berlin in der EU für Moskau ins Zeug legen, statt sich an neuen Sanktionen zu beteiligen.

Die Analogie des Vorsitzenden des Kreml-nahen Deutsch-Russischen Forums ist ein prächtiges Beispiel der Verklärung. Der Vergleich stilisiert das großmächtige Russland zum Gläubiger, dem Wohlverhalten gebühre. Bloß zeigt Israel keine expansionistischen Allüren im deutschen Vorhof. Es versucht auch nicht, die Nato zu spalten und westliche Wahlvölker durch Desinformation zu manipulieren.

Der Rekurs auf die Vergangenheit zeigt allerdings, wie Akteure im öffentlichen Raum reflexhaft das Gewissen mobilisieren, um Interessen zu artikulieren. Der Preis ist die Kluft zwischen Auftritt und Absicht. Die beste Nachricht: Der moralisierende Gestus ist nach zwei Generationen musterhafter Entwicklung ebenso unwürdig wie unnötig.

Hitlers Urenkel müssen nicht andere bezichtigen, um sich selber zu salvieren. Die Republik kann Selbstwert aus unzähligen anderen Quellen ziehen – den bestandenen Prüfungen, der freiheitlichen Demokratie, dem humanitären Wertekanon, dem Respekt, den sie weltweit genießt.

Die Bundesrepublik hat ihre eigenen Traditionen geschaffen

Einst auf Bewährung freigelassen, haben die Erben die Auflagen erfüllt, ja übererfüllt. Noch besser: Auf den Trümmern der vergifteten Vergangenheit haben sie eine neue, spezifisch bundesdeutsche aufgebaut, die den Vergleich mit den älteren Demokratien nicht mehr scheuen muss.

Als traditionsloser Staat geboren, hat sich die Bundesrepublik ihre eigenen Traditionen mit kräftigen Wurzeln geschaffen. Sie muss nicht mehr im Geröll früherer deutscher Konstruktionen herumstochern, um hier und da Gebrauchsfähiges für ihre Zukunft zu finden – vor allem einen Gründungsmythos, auf den sich alle Nationen beziehen. Die Franzosen zelebrieren den ihren am 14. Juli, dem Jahrestag des Sturms auf die Bastille 1789, die Amerikaner am Fourth of July, dem Tag der Unabhängigkeitserklärung 1776.