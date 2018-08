Und die Nachkriegsdeutschen? Sie können sich im Rückblick doch auf einen eigenen Gründungsmythos berufen: die Verkündigung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 – ein Datum, das den idealen Nationalfeiertag hergeben würde. Diese Verfassung hat länger gehalten als ihre Vorgänger.

Besser noch: Die Republik hat sich nach Jahrzehnten liberaldemokratischer Entwicklung sozusagen ihr eigenes Vorbild geschaffen. Die Berliner Republik muss keine Entschuldungsrhetorik aufbieten, um sich selber die Wiedergutwerdung zu bescheinigen.

Das Problem dabei liegt auf der Hand. Wer an einem Schuldkomplex laboriert, wird ständig versuchen, die Last abzuschütteln oder sie anderen aufzuhalsen. Es ist ersprießlicher, die ererbte Schuld in der dritten Generation in Verantwortung zu verwandeln.

Verantwortung ist das Gegenteil von Schmach

Der Unterschied ist ein himmelweiter. Schuld ist Schande, die nach Verdrängung oder Übertragung schreit. Verantwortung ist das Gegenteil von Schmach. Sie ist ein Ehrenzeichen, das Selbstachtung und selbst gewählte Verpflichtung symbolisiert.

Ein Gemeinwesen, das so verfährt, kann sich ehrlich machen. Es muss nicht Selbstlosigkeit auffahren, wo legitime Interessen im Spiel sind. Es kann sich auch ein freundliches Verhältnis zur Nation leisten, eines, das nicht von Nationalismus, sondern von Patriotismus geprägt ist.

Auch hier klafft ein gewaltiger Unterschied: Nationalismus lebt von Selbsterhebung, Patriotismus von Selbstliebe, die weder aggressiv noch arrogant ist. Warum ein republikanischer Patriotismus? Die frühe Europa-Begeisterung ist versickert – hier wie sonst wo in der Union. Die EU ist ein praktisches Gebilde, kein Seelentrank.

Die EU wird so schnell nicht den Nationalstaat aushebeln

Europa gibt keinen Ersatznationalismus her, den sich die Republik umhängen müsste, weil die Über-alles-Variante entehrt worden ist. Denn die EU wird so schnell nicht den Nationalstaat aushebeln – nicht in einer Zeit, da zwischen Portugal und Polen der Widerwillen gegen eine "immer engere Union" wächst.

Worauf soll dann ein bundesdeutsches Nationalgefühl beruhen, das sich mit dem eigenen Land identifiziert und zugleich weltoffen und wertebezogen ist? Die Zweite Republik hat sich längst ihr eigenes Fundament gegossen. Wie das aussieht, zeigt der Traditionserlass der Bundeswehr von 2018, der auf den von 1982 folgte.

Der Schlüsselsatz ist der erste: "Die Tradition der Bundeswehr ist der Kern ihrer Erinnerungskultur." Sodann: "Zentraler Bezugspunkt ist ihre eigene lange Geschichte." Schließlich: "Traditionen ehemaliger deutscher Streitkräfte werden an (die) Bundeswehr nicht verliehen." Die neue selbst gezimmerte Tradition reicht, und sie trägt. An der Bundeswehr, einer Parlaments- und Bündnisarmee, klebt weder Blut noch Schande.

Die beste Nachricht ist ein System, das sich die Extreme verbietet

Der deutsche Bildungsroman kündet von einem "schmerzlichen, überaus erfolgreichen Lernprozess", schrieb Hans Magnus Enzensberger kurz vor der Wiedervereinigung. Verblasst sind "ideologischer Fanatismus" und "totalisierende Träume". Abenteuer sind out, das raunende Ressentiment, das die Deutschen als Opfer finsterer Mächte sieht, verfängt bei der großen Mehrheit nicht mehr.

"Versailles" steht heute für ein Prachtschloss nahe Paris und eine TV-Serie, nicht für den Ort, wo der Westen vor hundert Jahren dem Reich die Kriegsschuld zuschob, um es dann zu zerstückeln. "Potsdam" ist ein Vorort Berlins, nicht das Städtchen, wo die Sieger Gericht über Nazideutschland abhielten. Die beste Nachricht ist ein System, das sich die Extreme verbietet, wo die Politik nach einer Bundestagswahl nur ein paar Grad nach links oder rechts schwenkt.

"Pourvu que ça dure", hoffen wir, dass es so bleibt, soll Napoleons Mutter Letizia gesagt haben, als der sich seiner großen Siege rühmte. Des Kaisers Imperium hat nicht einmal zwanzig Jahre lang gehalten, die Erste Deutsche Republik nur 14, das Dritte Reich zwölf.

Die Bundesrepublik hat ihr knappes Startkapital fabelhaft vermehrt

Nach einem Menschenalter hat die Bundesrepublik sie alle überrundet; diesmal stimmte die Architektur. Langlebigkeit beweist bekanntlich gar nichts. Anderseits besagt ein geflügeltes englisches Wort: "Nothing succeeds like success", nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg.

Im Unglück geboren, hat die Bundesrepublik traumhaftes, unverdientes Glück gehabt, doch sich danach das Glück selber erarbeitet. Sie hat ihr knappes Startkapital fabelhaft vermehrt – wie es sich für einen kanonwürdigen Bildungsroman gehört. "Der Untertan", der hässliche Deutsche Diederich Heßling, ist nur noch Literatur.

Das neue Buch von Josef Joffe "Der gute Deutsche. Die Karriere einer moralischen Supermacht" erscheint am Montag (27. August 2018) im C. Bertelsmann Verlag (256 Seiten, 20,00 €).