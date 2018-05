Im Skandal um massenhaft zu Unrecht erteilte Asylbescheide durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) tauchen immer neue Ungereimtheiten auf. Die ehemalige Mitarbeiterin der Außenstelle der Migrationsbehörde in Bremen, Josefa Schmid, wirft der Behördenspitze jetzt vor, zahlreiche Akten gelöscht und damit den Skandal vertuscht zu haben. Das Bundesinnenministerium hat Schmids Vorwürfe am Dienstag selbst in einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen bekannt gemacht – und sie zugleich zurückgewiesen. Anders, als Schmid behaupte, handele es sich nicht um den „Versuch, Beweismittel zu vertuschen“, sondern um eine „regelkonforme Maßnahme“. Dennoch prüfe das Bamf alle Löschungen noch einmal.

Aus einem aktuellen Bericht der Innenrevision des Bamf, der dem Tagesspiegel vorliegt, geht zudem hervor, dass die Bremer Außenstelle nur in einem Bruchteil der von ihr erteilten Bescheide überhaupt zuständig war. Das legt den Verdacht nahe, dass auch Mitarbeiter anderer Außenstellen zumindest Verdacht auf Unregelmäßigkeiten geschöpft haben. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und die Bamf-Präsidentin Jutta Cordt erklärten am Dienstag in einer Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestages viele Einzelheiten der Vorgänge in der Bremer Außenstelle.

Auch die Grünen wollen einen Untersuchungsausschuss nicht mehr ausschließen

Seit Anfang April ist bekannt, dass in Bremen über Jahre hinweg die Dienststellenleiterin positive Asylbescheide ausgestellt hat, ohne dass dafür die rechtlichen Grundlagen vorhanden waren. Letzten Berichten zufolge handelt es sich dort um mindestens 1200 Fälle. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen mehrere Mitarbeiter der Bremer Behördenstelle. Auch der Bundesrechnungshof, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Sicherheitsbehörden wurden vom Innenminister mit Prüfungen beauftragt.

Video 00:31 Min. Bamf-Affäre: Opposition und SPD machen Druck auf Seehofer

Schon vor Beginn der Sitzung des Innenausschusses drohten Abgeordnete der Opposition und der SPD Seehofer mit der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, sollte er die Fragen der Parlamentarier nicht vollumfänglich beantworten können. Seehofer selbst hatte beteuert, er wolle die Vorgänge rückhaltlos aufklären und neue Strukturen schaffen.

Der innenpolitische Sprecher der SPD- Fraktion, Burkhard Lischka, warf der Union, die seit Jahren das Innenministerium führt, eine Mischung aus „Schlamperei und Gleichgültigkeit“ vor – die habe dazu geführt, dass die Missstände nicht abgestellt worden seien. SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel warnte: „Wenn Herr Seehofer die Aufklärung so gar nicht voranbringt, kann man die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses als Ultima Ratio nicht mehr ausschließen.“

Mehr zum Thema Casdorffs Agenda Was passiert, wenn ein Untersuchungsausschuss die Bamf-Fälle beleuchtet

AfD und FDP hatten einen Untersuchungsausschuss gefordert. Auch die Grünen wollen nicht ausschließen, dass es dazu kommt. „Die Quantität hatte bei der Bearbeitung der Asylanträge im Bamf deutlich Vorrang vor der Qualität“, sagte Luise Amtsberg, die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion. Der Fall in Bremen sei nur „die Spitze des Eisbergs“. Die Befragung Seehofers im Ausschuss dauerte zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch an.