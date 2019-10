Bauernpräsident Joachim Rukwied unterstützt die am Dienstag geplanten Demonstrationen von Landwirten gegen zu harte Auflagen für die Branche. "Es ist einfach zu viel, was die Politik den Bauernfamilien zumutet", sagte Rukwied der "Passauer Neuen Presse" vom Dienstag. Als Beispiele nannte der Präsident des Deutschen Bauernverbands den Aktionsplan Insektenschutz, die Düngeverordnung, das Freihandelsabkommen der EU mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten sowie zunehmende Auflagen bei der Tierhaltung.

Die Enttäuschung der Landwirte über die Politik sei "sehr groß", sagte Rukwied weiter. "Ich kann mir vorstellen, dass wir nicht nur am Dienstag Proteste erleben werden, sondern auch in den darauffolgenden Wochen."

Traktorfahrten und Kundgebungen in 17 Städten

Das Fass zum Überlaufen gebracht habe der Aktionsplan Insektenschutz der Bundesministerinnen Svenja Schulze (SPD) und Julia Klöckner (CDU). "Damit würden wir den kooperativen Naturschutz verlassen", sagte der Bauernpräsident der Zeitung. "2,3 Millionen Hektar Fläche wären von erheblichen Einschränkungen betroffen."

Am Dienstag wollen deutschlandweit Bauern demonstrieren. Die Initiative "Land schafft Verbindung" hat Traktorfahrten und Kundgebungen in 17 Städten angekündigt, darunter in Berlin, München, Stuttgart und Hannover. In Bonn sollen knapp 10.000 Landwirte und Unterstützer mit Hunderten von Traktoren, Bussen und Autos in die Innenstadt fahren.

Auch in Frankreich demonstrieren am Dienstag wieder Bauern vor den Bezirksämtern verschiedener Départements gegen strenge Auflagen. Zeitgleich haben aber auch mehrere Bündnisse zu einer Kundgebung für eine umweltverträglichere Agrarpolitik vor dem Europaparlament in Straßburg aufgerufen.

Nach Angaben der Polizei Brandenburg sorgen rund 600 Polizeibeamte, davon etwa 300 Bereitschaftspolizisten, für die Verkehrssicherheit. Dennoch kann es zu umfangreichen Verkehrseinschränkungen kommen. Die geplanten Routen führen unter anderem über die B1, B2, B5 und B96 nach Berlin. Alle Routen führen zum Großen Stern, den die Traktoren ein Mal umrunden und auf gleicher Strecke wieder zurückfahren.

Angekündigt sind fünf Routen:

1. Route Nord:

Von Prenzlau über die B198 nach Angermünde bis zum Abzweig Rosinthal, weiter auf der L200 nach Eberswalde, Bernau und von dort auf der B2 nach Berlin.

Im Berliner Stadtgebiet: B2 Dorfstr. – B2 Malchower Chaussee – B 2 Berliner Allee – Ostseestr. – Wisbyer Str. – Bornholmer Str. – Osloer Str. – Seestr. – Beusselstr. – Turmstr. – Gotzkowskystr. – Levetzowstr. – Altonaer Str. - Großer Stern

2. Route Ost:

Von Seelow über die B1 nach Müncheberg und Rüdersdorf bis nach Berlin.

Im Berliner Stadtgebiet: Landesgrenze Alt- Mahlsdorf – Alt Kaulsdorf – Alt Biesdorf – Alt-Friedrichsfelde – Frankfurter Allee – Frankfurter Tor – Karl- Marx- Allee – Otto Braun- Str. – Mollstr. – Torstr. – Hannoversche Str. – Hessische Str. – Invaliedenstr. – Alt Moabit – Stromstr. – Lessingstr. – Altonaer Str. – Großer Stern

3. Route Süd:

Von Lauchhammer geht es über die B169 nach Elsterwerda, auf der B101 Bad Liebenwerda, Herzberg nach Jüterbog auf der B115 nach Baruth/Mark und auf der B96 über Zossen bis nach Berlin.

Im Berliner Stadtgebiet: Landesgrenze Kirchhainer Damm – Lichtenrader Damm – Mariendorfer Damm – Tempelhofer Damm – Platz der Luftbrücke – Mehringdamm – Wilhelmstr. – Hallesches Ufer – Potsdamer Brücke – Reichspietschufer – Von- der- Heydt-Straße – Klingelhöferstr. – Hofjägerallee – Großer Stern.

4./5. Route West:

4.Route: Von Bückwitz über die B5 nach Friesack und Nauen bis nach Berlin.

5. Route: Von Wittstock/Dosse über die L14 bis Kyritz, auf der B5 nach Bückwitz, wo sich die Routen 4 und 5 vereinen.

Mehr zum Thema Sternfahrt Berlin 2019 Auf diesen Straßen werden die Trecker den Verkehr blockieren

Im Berliner Stadtgebiet: Landesgrenze Hamburger Chaussee – Heerstr. – Theodor- Heuss- Platz – Kaiserdamm – Bismarckstr. – Ernst- Reuter- Platz – Str. d. 17. Juni - Großer Stern. (Tsp/dpa/AFP)