Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht die Gründe für das andauernde Umfragetief seiner Partei vornehmlich auf Bundesebene. Es sei „überwiegend geprägt von Berliner Entscheidungen“, sagte Söder dem „Münchner Merkur“. „Wir müssen uns deshalb stärker auf Bayern fokussieren.“

Söder, der seit vier Monaten die politischen Geschicke des Freistaates lenkt, fügte hinzu: „Wir müssen dem Land Führung und Richtung geben.“ Und trotzdem forderte er seine Parteifreunde auf: „Auch aus Berlin wünsche ich mir Unterstützung.“

Umfragen der vergangenen Monate sehen die CSU bei der Landtagswahl im Oktober weit von der Verteidigung der absoluten Mehrheit entfernt. Demnach müssten sich die Christsozialen nach der Landtagswahl am 14. Oktober einen Koalitionspartner suchen.

Söders Hinweis auf die Bundespolitik zielt auch auf CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer. Dessen Machtkampf mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) um seinen "Masterplan Migration" hatte die Union an den Rand des Bruchs gebracht. Seehofers Verhalten sorgte auch in den eigenen Reihen für viel Unmut. Der Widerstand gegen Seehofer in der CSU wächst. (mit dpa)