Bei einem erneuten Impfgipfel wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten am Donnerstag (14.00 Uhr) unter anderem über Corona-Impfungen für Kinder beraten. Angestrebt wird, bis Ende August allen Über-12-Jährigen Impfangebote zu machen. Zuvor muss jedoch die EU-Arzneimittelbehörde EMA voraussichtlich an diesem Freitag über eine entsprechende Zulassung für den bisher ab 16 Jahren zugelassenen Impfstoff von Biontech und Pfizer entscheiden.

Zu klären ist dann etwa auch die konkrete Organisation von Impfungen für Jugendliche beispielsweise über Schulen oder Arztpraxen sowie zusätzlicher Impfstoff dafür. Weiteres Thema der Beratungen sollen mögliche Auffrischungsimpfungen sein. Merkel hatte deutlich gemacht, dass sie hiermit nicht vor dem Herbst rechnet.

[Wenn Sie die wichtigsten News aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Kurz vor der wahrscheinlichen Zulassung des ersten Corona-Impfstoffes für Kinder und Jugendliche gibt es Streit über Nutzen und Risiken - auch mit Blick auf die Schulen. Die Bundesregierung stellte klar, dass Impfungen nicht zur Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht werden. Über die konkrete Organisation und benötigte Impfdosen wollen Kanzlerin Angela Merkel und die Länder morgen bei einem Impfgipfel beraten. Für Diskussionen sorgten Signale der Ständigen Impfkommission, eventuell vorerst keine generelle Impf-Empfehlung für Kinder auszusprechen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) plädiert dafür, wegen offener medizinischer Fragen im Umgang mit Corona-Impfungen von Kindern und Jugendlichen auf eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zu warten. "Die wissenschaftlichen Fragen sind noch nicht schlüssig beantwortet, ob Kinder überhaupt geimpft werden sollen - und wenn, mit welchem Impfstoff – und ob Kinder mit Risikofaktoren vorgezogen werden. Ich jedenfalls werde den Rat der Stiko abwarten", sagt Ramelow den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Dass Kinder nur mit Impfung am Präsenzunterricht teilnehmen können, schließt Ramelow dem Vorabbericht zufolge aus. "Impfen lassen müssen – das geht gar nicht. Und noch eins ist klar: Wenn Kinder geimpft werden, muss immer ein Erziehungsberechtigter dabei sein."

[Jeden Morgen informieren wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, in unserer Morgenlage über die politischen Entscheidungen, Nachrichten und Hintergründe. Zur kostenlosen Anmeldung geht es hier.]

Nordrhein-Westfalen will sich in der Frage einer Impfung von Kindern und Jugendlichen an den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) orientieren. "Ich finde, wir sollten uns an das, was die Stiko empfiehlt, halten", sagt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, in Düsseldorf einen Tag vor dem neuerlichen Impf-Gipfel von Bund und Ländern. Werde eine Gruppe priorisiert, sei der Impfstoff anderswo knapp. Mit Blick auf die Beratungen sagt er weiter, der Bund müsse alles tun, damit es im Sommer ausreichend Nachschub von Impfstoffen und keine Ausfälle geben werde. Angesichts steigender Impf- und sinkender Fallzahlen sagt der CDU-Politiker: "Die Brücke in ein normales Leben ist im Bau." Für NRW kündigt er weitere Lockerungen an.

[Lesen Sie auch Keine Lust auf Astrazeneca? Neues Impf-Portal erhöht Chancen auf Biontech T+]

Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) mahnt eine schnelle Rückkehr zum Präsenzunterricht an den deutschen Schulen an. "Wir müssen alles dafür tun, damit Schülerinnen und Schüler so schnell wie möglich zum regulären Unterricht zurückkehren zu können", sagt Lambrecht der Zeitung "Rheinische Post“ (Mittwochausgabe). Sie setze darauf, dass noch im Sommer ein Impfstoff für Kinder und Jugendliche zugelassen werde und den Schülern sehr schnell ein Impfangebot gemacht werden könne. Aktuelle Studien zeigten, wie sehr gerade Schulkinder durch die Pandemie psychisch belastet seien.

Mehr zum Thema Was der Impfgipfel bringen soll Merkel und Lauterbach für schnelle Schüler-Impfungen

In Deutschland sind bislang laut Robert Koch-Institut (RKI) mehr als 33 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft worden. Rund zwölf Millionen Menschen haben bereits die zweite Impfung erhalten und damit den vollständigen Impfschutz.