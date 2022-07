Bundesregierung, Gewerkschaften und Arbeitgeber wollen am Montag (14 Uhr) beim Auftakttreffen der „Konzertierten Aktion“ über den Umgang mit steigenden Verbraucherpreisen beraten.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte die Pläne für diese „gezielte Kraftanstrengung in einer außergewöhnlichen Situation“ Anfang Juni angekündigt. Auch Vertreter der Bundesbank sollen dabei sein. Die „Konzertierte Aktion“ hat ihr Vorbild in ähnlichen Gesprächen in den 1960er und 1970er Jahren.

Es handelt sich nach Regierungsangaben um die Auftaktsitzung zu einem längeren Prozess, in dem Lösungen für die derzeit hohen Preissteigerungen und Belastungen für die Bundesbürger gefunden werden sollen. Konkrete Ergebnisse werden nicht erwartet.

Teilnehmen wollen neben Scholz diverse Kabinettsmitglieder sowie Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, DGB-Chefin Yasmin Fahimi und Bundesbankpräsident Joachim Nagel. Nach Angaben der Bundesregierung geht es zunächst darum, sich eine „generelle Sicht auf die Lage“ zu verschaffen. Ziel sei es, reale Einkommensverluste zu verhindern oder abzumildern und gleichzeitig das Risiko einer Preisspirale zu verhindern.

Ein Thema wird die steuerfreie Einmalzahlung zur Entlastung der Bürger sein. Entsprechende Pläne aus dem Kanzleramt waren vor etwa einer Woche bekannt geworden. Im Gegenzug könnten Gewerkschaften bei Tarifrunden auf einen Teil der Lohnsteigerungen verzichten, um die Inflation nicht weiter anzuheizen, hieß es. Danach hagelte es jedoch Kritik, unter anderem von den Gewerkschaften. (dpa, AFP)