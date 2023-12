Bericht über Festnahme eines Verdächtigen Islamisten planten offenbar Anschlag auf den Kölner Dom

Terroralarm zum Fest: Kurz vor den Weihnachtsgottesdiensten hat die Polizei die Sicherheitsmaßnahmen am Kölner Dom wegen Hinweisen auf einen möglichen Anschlagsplan einer islamistischen Gruppe erhöht.

Polizisten durchsuchten am Samstagabend mit Spürhunden die Kathedrale. Sprengstoff wurde dabei nicht gefunden, berichtet die Agentur dpa am Sonntagmorgen. Die Behörden kündigten an, dass an Heiligabend alle Besucher kontrolliert werden.

Unterdessen soll es eine Festnahme im Saarland gegeben haben, die womöglich in Verbindung mit den Anschlagshinweisen in Köln stehen. Wie die ARD berichtet, soll bereits am Samstagabend ein Verdächtiger festgenommen worden sein.

Dem Bericht zufolge war der Verdächtige den Behörden bereits als Extremist bekannt. Demnach werden die Bedingungen zur Beantragung eines Haftbefehls noch geprüft. Nähere Angaben gehen aus dem Bericht nicht hervor.

Auch in Wien erhöhte die Polizei ihre Schutzmaßnahmen. Sicherheitsbehörden hatten nach dpa-Informationen Hinweise, dass auch eine Kirche in Wien mögliches Ziel der Gruppe war. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet.

Nach dpa-Informationen könnte es bei der Gruppe möglicherweise einen Bezug zu einem Ableger des Terrornetzwerks „Islamischer Staat“ (IS) geben, der sich „Islamischer Staat Provinz Khorasan“ (ISPK) nennt und in Afghanistan schon seit einigen Jahren einen bewaffneten Konflikt mit den militant-islamistischen Taliban austrägt.

Offenbar Hinweise auf geplante Anschläge in Europa

Bereits Anfang April hatte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, gewarnt: „Das Erstarken dieser Gruppe in Afghanistan verstärkt die Gefährdungslage in Deutschland.“ Obwohl der IS in Syrien und im Irak als weitestgehend besiegt gelte, sei die Gesamtorganisation noch lange nicht zerschlagen. „Unter den verschiedenen Ablegern des IS sticht besonders der ,Islamische Staat Provinz Khorasan’, kurz ISPK, hervor“, sagte Haldenwang.

Polizisten kontrollieren am Eingang des Kölner Doms jeden Besucher der Frühmesse am Weihnachtstag. © dpa/Roberto Pfeil

Der „Bild“ zufolge soll es am Samstag bereits erste Festnahmen durch Spezialeinheiten in Wien und auch eine in Deutschland gegeben haben. In NRW soll es der dpa zufolge keine Festnahmen gegeben haben.

Die Polizei in Köln will sich am Sonntagvormittag allgemein zu den Ermittlungen äußern. Gleichzeitig hieß es, dass sich die Behörde wegen der laufenden Ermittlungen nicht zu Details äußern werde. Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel vom 7. Oktober nehmen Befürchtungen zu, dass es auch in Deutschland zu Anschlägen kommen könnte

Gottesdienstbesucher des Kölner Doms und Touristen müssen sich in den nächsten Tagen auf erhöhte Sicherheitsstandards einstellen. Wegen des Gefahrenhinweises werde die Polizei besondere Schutzmaßnahmen ergreifen, teilten die Behörden am Samstagabend mit. Der Staatsschutz, der bei politisch motivierten Straftaten aktiv wird, hat Ermittlungen aufgenommen.

„Auch wenn sich der Hinweis auf Silvester bezieht, werden wir bereits heute Abend alles für die Sicherheit der Dombesucher an Heiligabend in die Wege leiten. In Abstimmung mit dem Sicherheitsbeauftragten des Domkapitels wird die Kathedrale nach der Abendmesse mit Spürhunden abgesucht und anschließend verschlossen“, teilte der Chef der Kölner Kriminalpolizei, Michael Esser, mit. Ab Heiligabend werden alle Besucher vor Betreten des Gotteshauses einer Kontrolle unterzogen.

Terrorgruppe „Islamischer Staat Provinz Khorasan“ Nach Informationen der Deutschen Presseagentur könnte es bei der Gruppierung, die hinter der Bedrohung stecken soll, Bezüge zur Terrororganisation „Islamischer Staat Provinz Khorasan“ (ISPK) geben. Terrorexperte Hans-Jakob Schindler vom Counter Extremism Project (CEP) sagte dem Portal „24 Rhein“: „ISPK hat Deutschland wohl fest im Auge.“ Die Gruppe hat sich 2015 in Afghanistan als lokaler Ableger vom „Islamischen Staat“ gebildet. ISPK gilt als zweitstärkste bewaffnete Gruppe in dem Land – neben den Taliban, die der ISPK bekämpft. In den vergangenen Jahren hat die Gruppierung immer wieder Attentate in Afghanistan und Pakistan verübt. „ISPK ist weiterhin der IS-Ableger, welcher am meisten Anschläge im westlichen Ausland zu organisieren versucht“, so Schindler. Auch in Deutschland wird die Gruppe ISPK mit geplanten Anschlägen in Verbindung gebracht. Erst vor wenigen Wochen wurden zwei Jugendliche in NRW und Brandenburg festgenommen. Sie sollen einen islamistischen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Leverkusen geplant haben. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf zufolge wollten die beiden 15- und 16-Jährigen nach dem Attentat ausreisen und sich der Terrororganisation ISPK anschließen. (Tsp)

Dem „Bild“-Bericht zufolge haben die Sicherheitsbehörden in Deutschland, Österreich und Spanien Hinweise erhalten, dass eine islamistische Terrorzelle an Silvester, oder möglicherweise auch an Weihnachten, Anschläge in Europa verüben könnte.

Als mögliche Ziele sollen demnach die Weihnachtsgottesdienste in Köln, Wien und Madrid ausgemacht worden sein. Dem Bericht zufolge hat es in Deutschland in diesem Zusammenhang eine Festnahme gegeben, in Wien sogar mehrere.

Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst im österreichischen Innenministerium wollte sich über mögliche Festnahmen nicht äußern. „Wir bitten um Verständnis, dass wir uns zu aktuell laufenden Ermittlungen nicht äußern“, teilte ein Sprecher in Wien am späten Samstagabend auf Anfrage mit.

Erhöhte Gefährdungslage auch in Wien

Auch aufgrund einer aktuellen Gefährdungseinschätzung des Verfassungsschutzes gelte während der Weihnachtsfeiertage allgemein eine erhöhte Gefährdungslage, teilte die Polizei in Wien am Samstag mit. Es werde als Vorsichtsmaßnahme in Wien und in den Bundesländern eine verstärkte Überwachung gefährdeter Orte geben, darunter auch Kirchen und Weihnachtsmärkte.

Es werden demnach zivile und uniformierte Einsatzkräfte mit besonderer Ausrüstung und auch Gewehren im Einsatz sein. „Die polizeiliche Aufmerksamkeit richtet sich vor allem auf Kirchen und religiöse Veranstaltungen, insbesondere Gottesdienste, und auf Weihnachtsmärkte“, erklärte die Polizei weiter.

Es könne dabei je nach Notwendigkeit auch zu Zutrittskontrollen kommen. „Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen und Gottesdiensten werden gebeten, einen Lichtbildausweis mitzunehmen und mehr Zeitaufwand als üblich einzuplanen“, hieß es. Die Terrorwarnstufe in Österreich sei nach wie vor erhöht, erklärte die Polizei weiter. (dpa, lem)