Es klingt nach einem schlechten Film, doch beim Kauf lukrativer Immobilien gibt es ihn tatsächlich noch, den Koffer voller Bargeld. Dann nämlich, wenn das Geld aus einer Straftat stammt und durch den Kauf eines Hauses oder einer Wohnung verschwinden soll – noch dazu mit womöglich kräftiger Rendite. So wird das illegale Geld in ein legales Eigentum umgewandelt. Seit Jahren versucht Deutschland dieser Art der Geldwäsche Herr zu werden, aber die bisher oft zu laschen Regeln machen Deutschland gerade im Immobiliensektor zum Einfallstor für Käufe durch Clans, Mafia und andere zwielichtige Investoren. Das Hauptproblem ist oft der schwer zu führende Nachweis, dass das Geld aus Verbrechen stammt.

Wie drängend ist das Problem?

Im vergangenen Jahr stieg das Meldeaufkommen für den Verdacht von Geldwäsche in Deutschland deutlich, von 77.252 auf 114.914 Fälle. Das geht aus dem Jahresbericht der dem Zoll zugeordneten Financial Intelligence Unit (FIU) hervor, die Verdachtsfälle prüft und an die Ermittlungsbehörden weiterleitet. Der Großteil der Meldungen entfällt auf den Finanzsektor und kommt zum Beispiel von Banken, lediglich 84 Verdachtsmeldungen kamen von Immobilienmaklern und 17 von Notaren. Das ist das Problem: Es ist ein oft abgeschotteter, intransparenter Bereich, weil zum Beispiel Makler ihre Geschäfte nicht gefährden möchten. „Der Kauf und Verkauf von Immobilien wird zum Zwecke der Geldwäsche vornehmlich während der „Integrations-Phase“ – der dauerhaften Rückführung des Geldes in den regulären Wirtschaftskreislauf – genutzt“, heißt es in dem FIU-Bericht. Gemeint ist, dass zuvor schon in den Finanzkreislauf gebrachtes, „vorgewaschene“ Geld langfristig in ein legales Wirtschaftsgut investieren wird, um „den Erwerb somit gänzlich legal erscheinen zu lassen“. Oft werden Käufe von Leute getätigt, die im Namen Dritter handeln und den Kauf über ein komplexes Firmengeflecht abwickeln.

Wozu dient eigentlich Geldwäsche?

„Das Problem des Drogenhändlers ist, dass er haufenweise Bargeld hat und nicht weiß, wohin damit“, sagt Christoph Trautvetter vom „Netzwerk Steuergerechtigkeit“. Auf das Konto kann es nicht eingezahlt werden, weil Kredithäuser automatisch warnen im Falle großer Bargeldeinzahlungen. Um die „schwarz“ ergaunerte Einnahmen zu waschen, braucht es deshalb eine legale Tarnung, übliche Handelsgeschäfte. Und wenn es um größere Summen und andere Delikte wie Steuerhinterziehung etwa geht, kommen Firmen ins Spiel die Scheinrechnung ausstellen, Handelsgeschäft simulieren, Immobiliengeschäfte durchführen um Banken und Behörden eine Rechtfertigung für große Illegale Transfers zu liefern.

Und wie sieht das dann konkret aus?

Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) nennt auf Anfrage das Beispiel eines Juweliers am Kurfürstendamm, der gleich Dutzendweise Rolex-Uhren an einige ehrenwerte Kunden verkauft hatte. Die Herren zahlten in Bar. Und mit den Luxusgütern setzten sie sich ins Flugzeug nach Südamerika, wo sie die Uhren an einen Juwelier verkauften. Das so eingenommene Geld ist auf den ersten Blick eine ganz gewöhnliche Einnahme aus dem Handel mit Waren und kann auf ein ganz legales Konto eingezahlt werden als stamme es aus einem sauberen Geschäft. Reinvestiert wird das Geld bis hin zum Kauf großer Immobilien oft mit Bargeld. So kaufte ein 19-jähriger Erwerbsloser von einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft eine Eigentumswohnung ab. Später stellte sich heraus, dass er zu einem Clan gehörte, der systematisch Immobilien erwarb über „Strohmänner“ wie ihn. So soll die wahre Quelle des Geldes verschleiert werden ebenso wie die Drahtzieher, die davon profitierten und das schmutzige Geschäft antreiben.

Welche weiteren Beispiele gibt es aus Berlin?

Die Hauptstadt ist nach Einschätzung von Ermittlern einer der beliebtesten Märkte für das Waschen von Geld zweifelhafter Herkunft. Aber nur selten kommt es zu spektakulären Einsätzen wie zuletzt vor zwei Jahren gegen einen arabischen Clan: von vermummten Einsatzkräften der Polizei vor einer Immobilie in Neukölln, Ermittler von Zoll und Staatsanwaltschaft mit 60 Beschlüssen zur Beschlagnahmung von 45 Objekten, darunter Wohnhäuser. Auch sechsstellige Mieterträge auf Verwalterkonten stellten sie sicher – mitten in Berlin war es im Juli 2018 zum zweiten Schlag gegen Geldwäsche nach kriminellen Geschäften gekommen. Es ist einer der Verdachtsfälle, die das Zollkriminalamt gemeldet hatte. Wie schwer es sogar für Regierungsmitglieder ist, Gewissheit über die Identität der Personen zu erlangen, die tatsächlich hinter Immobilienkäufen stecken, zeigt das Beispiel der Rigaer Straße 14. Der wirtschaftlich berechtigte Eigentümer des vielleicht berühmtesten Haus der linken Aktivisten-Szene im Berliner Stadtteil Friedrichshain ist bis heute den Ämtern und Behörden verborgen geblieben. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte selbst erklärt, ein handlungsfähiger Eigentümer sei der Behörde nicht bekannt. Rechtsanwälte hatten sich als Handlungsbevollmächtigte für die Immobilie erklärt. Dem Innensenator liegen keine Papiere vor, aus denen hervorgeht, wer wirklich hinter der Lafond Investment Ltd. als Eigentümer steht“, hatte ein Sprecher erklärt. Die Gesellschaftsform, eine „Limited“ mit Sitz im Ausland, macht es möglich, den wirtschaftlich Berechtigten im Verborgenen zu halten. Weil der Voreigentümer von den linksradikalen Hausbesetzer bedroht worden seien, rechtfertigt der Rechtsanwalt die Firmen-Konstruktion.

Warum geriet auch der Checkpoint Charlie in die Schlagzeilen?

Die wirtschaftlich berechtigten Eigentümer von Altschulden in Millionenhöhe, die auf den begehrten Bauflächen an der Friedrichstraße im Grundbuch als Last eingetragen sind, war eine Firma namens „AF I Originator S.a.r.l“. Die Firma hat ihren Sitz in Luxemburg. Hier verliert sich die Spur der wirtschaftlich Berechtigten, denn eine Pflicht zur Veröffentlichung deren Namen besteht nicht. Und die unklare Herkunft der Gelder hatte sogar zu Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche geführt, die letztlich ergebnislos eingestellt wurden.

Ist es überall erlaubt, mit Koffern voller Geld ganze Immobilien zu bezahlen?

Nein, da zählt Deutschland zu den wenigen Ausnahmen. Und die Grünen wollten diese Lücke eigentlich schließen. Finanzexpertin Lisa Paus nennt den Kauf mit Bargeld eine „krass absurde Möglichkeit“ Geldquellen zu verschleiern. Außerdem dürfe der Käufer nicht länger im Dunkel hinter verschachtelten Firmennetzwerken und Strohmännern verborgen bleiben: „Der wirtschaftlich berechtigte Eigentümer einer Immobilie muss bekannt sein". Einfach ausgedrückt: Wer das Objekt bezahlt hat und dessen Erträge erhält. Beides sei zurzeit nicht der Fall und deshalb sei der deutsche Immobilien-Markt ein „Hotspot für die Geldwäscher aller Länder“.

Was will die Regierung tun?

Seit diesem Monat liegt ein Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums vor, um durch eine Neufassung des Geldwäsche-Straftatbestandes dem ganzen stärker einen Riegel vorzuschieben. „Der Nachweis von Geldwäsche soll künftig wesentlich einfacher sein“, betont Justizministerin Christine Lambrecht (SPD). Es solle nun nicht mehr darauf ankommen, dass Vermögenswerte aus ganz bestimmten Straftaten herrühren, um dagegen vorgehen zu können. „Entscheidend wird dann nur noch sein, dass Vermögenswerte durch Straftaten erlangt wurden, ganz gleich ob durch Drogenhandel, Schutzgelderpressung, Menschenhandel, Betrug oder Untreue.“ Professor Kai Bussmann vom Lehrstuhl für Strafrecht und Kriminologie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg glaubt nicht, dass dies das Problem entschärfen kann. Das Grundproblem sei der kaum zu erbringende Nachweis der „Vortat“, dass das eingesetzte Geld aus kriminellen Geschäften stammt. Er sieht den besten Ansatz in der „Hybriden Strafverfolgung“. Man jagt nicht mehr nur die Täter, sondern das Vermögen aus den Straftaten und beschlagnahmt einfach wie im Fall des Berliner Clans Immobilien. Damit ließen sich die Straftaten zwar auch nicht nachweisen oder ahnden, aber wer nicht plausibel machen könne, wo die Million herkomme, dem müsse die Einziehung von Vermögen drohen. „Die Immobilie ist dann weg und das ist richtig.“ Hintergrund ist §76 des Strafgesetzbuchs wonach eine Einziehung möglich ist, auch „wenn der von der Sicherstellung Betroffene nicht wegen der Straftat verfolgt oder verurteilt werden kann“. Aber generell mangele es vor allem am internationalen Austausch der Strafverfolgungsbehörden und leider gelte oft: „Es ist leichter Schwarzfahrer zu jagen.“

Warum kommen die Behörden nicht an die Hintermänner?

Weil es immer noch keine Pflicht gibt, die „wirtschaftlich Berechtigten“ offen zu legen. Grünen-Finanzexpertin Paus sagt: Das neue Geldwäsche-Gesetz des Bundes sei zur Bekämpfung der Geldwäsche auf halben Wege stecken geblieben. Die Grünen-Forderung, wonach Notare und Makler den wirtschaftlich Berechtigten eines Immobilien-Erwerbs melden müssen, sei zwar in das Gesetz eingegangen. Solange aber Barzahlungen möglich seien, gingen die Geldflüsse an den Notaren vorbei, so dass diese auch bei gutem Willen keine nachprüfbare Angaben über den wirtschaftlich berechtigten Käufer machen könnten - auch das erklärt ein Stück weit die wenigen Verdachtsmeldungen durch Notare.

Mehr zum Thema Jahresbericht der Financial Intelligence Unit Verdachtsfälle wegen Geldwäsche erreichen Rekordstand

Welches Land gilt als Vorbild?

Großbritannien gilt als gutes Beispiel, weil es versucht, unter anderem bei russischen Investoren mehr Transparenz zu schaffen. Mit der beschlossenen „Registration of Overseas Entities Bill“ sollen ab 2021 ausländische juristische Personen, die im Vereinigten Königreich Immobilien kaufen wollen, dazu verpflichtet werden, sich in ein zentrales Register einzutragen. Nach Überprüfung der Angaben wird eine Identifikationsnummer erteilt, die für den Kauf und die damit verbundene Offenlegung des wirtschaftlich Berechtigten – also des Geldgebers – zwingend erforderlich ist. Für inländische Käufer gibt es so ein öffentlich zugängliches Register bereits. Wer den Verpflichtungen nicht nachkommt oder den wahren wirtschaftlich Berechtigten verschleiert, muss mit Strafverfahren rechnen.