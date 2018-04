Bleibt die Frage, wie wir diesen Gruppen von Mitbürgern begegnen wollen. Es gibt drei Möglichkeiten: Verbote, Appelle und Aufklärung. Verbote haben wir ausreichend und sie müssen auch konsequent umgesetzt werden. So wird der Gürtelschläger aus dem Prenzlauer Berg nun hoffentlich strafrechtlich zur Verantwortung gezogen, was extrem wichtig wäre. Appelle finden auch statt, gerade erlebten wir in deutschen Städten große öffentlichen Bekundungen der Solidarität mit unseren jüdischen Mitbürgern. Berlin trug Kippa, Potsdam trug Kippa, Erfurt und zig andere Städte ebenfalls. Bei einigen Journalisten blieb dennoch die Frage offen: Was bringen diese symbolischen Aktionen unterm Strich?

Besuche mit Migranten in der KZ-Gedenkstätte

Natürlich brauchen wir symbolische Gesten! Es ist ein ganz starkes Zeichen, wenn hunderte, wenn tausende, wenn zehntausende Deutsche gegen Antisemitismus und Fremdenhass auf die Straße gehen. Es ist auch ein starkes Zeichen gegenüber den Neuankömmlingen in unserem Land. Was wir jetzt aber in erster Linie brauchen, ist ein viel größeres Miteinander. Ein intensiver Austausch von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion oder sexueller Orientierung. Wir müssen in die Kitas, in die Grundschulen, in die Oberschulen und Gymnasien. Wir brauchen eine Bildungsoffensive gegen Antisemitismus, Islamophobie, Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung jeglicher Art. Angehende Lehrer müssen lernen, was eine multikulturelle Gesellschaft ausmacht und welche Lerninhalte wir unserem Nachwuchs deshalb vermitteln wollen. Dafür müssen wir an die Rahmenlehrpläne ran. Wir müssen neue Inhalte reinschreiben und den alten teils wieder einen größeren Stellenwert einräumen. Vor einigen Jahren flammte kurz eine Diskussion auf, weil das Thema Holocaust in manchen Bundesländern auf wenige Unterrichtsstunden zusammengestrichen werden sollte. Ganz klar, wir brauchen nicht weniger, wir brauchen mehr Beschäftigung mit diesem dunklen Teil unserer Geschichte. Es geht nicht darum, unseren Jugendlichen irgendeine Schuld für die Gräueltaten unserer Geschichte einzureden. Es geht um ein verantwortungsvolles Erinnern. Wir alle, Alteingesessene und Neuankömmlinge, müssen wissen, was in unserem Heimatland vor 80 Jahren geschehen ist.

Immer wieder fahre ich mit Jugendlichen aus meinem Heimatbezirk Spandau in das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz, 40 Kilometer westlich von Krakau. Das ist eine bedrückende, aber auch eine beeindruckende Erfahrung. Denn in der Gruppe sind meistens viele Jugendliche mit einem sogenannten Migrationshintergrund, mit Eltern oder Großeltern aus dem Kosovo, aus dem Libanon, der Türkei oder Marokko. Anfangs spüre ich oft, wie diese Jugendlichen diesen schweren Teil unserer Geschichte ablehnen und sagen, dass ihre Vorfahren doch nichts damit zu tun hätten. Nach dem Besuch hat oft bei vielen ein Umdenken stattgefunden und die Jugendlichen sehen eine Verantwortung für alle Menschen, die in Deutschland leben: dass wir alle nämlich immer dafür kämpfen sollten, dass (religiöse) Minderheiten in unserem Land niemals wieder diskriminiert, verfolgt oder gar umgebracht werden.

Größere Leidenschaft für demokratisches Miteinander

Am Anfang des Tolerierens steht eben oft das Verstehen, das Kennenlernen. Genau zu diesem Zweck, um ein größeres Miteinander hinzubekommen, versuchen wir gerade in Kreuzberg eine von den Nationalsozialisten zerstörte Synagoge wiederaufzubauen. Ziel soll es sein, dort auch eine jüdische Kita unterzubringen, in der eines Tages ganz selbstverständlich jüdische Kinder, christliche Kinder und genauso Kinder aus der mehrheitlich muslimischen Nachbarschaft gemeinsam erzogen werden.

Wir brauchen eine größere Leidenschaft für ein demokratisches Miteinander, mehr Zivilcourage. Wir brauchen eine neue gemeinsame Erzählung für unser Land. Ich wünsche mir, dass wir in unseren Kitas und Schulen, in den Deutschkursen für die Flüchtlinge, an den Volkshochschulen genauso wie an den Unis und in Feierabendseminaren den Grundstein legen für ein couragiertes, tolerantes, friedliches und verständiges Miteinander. Das ist in meinen Augen die richtige Antwort, die wir jetzt auf die beschämenden Vorfälle der vergangenen Wochen und Monate geben müssen!

Der Autor ist Vorsitzender der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.