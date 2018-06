Immer größere Teile des familiären Lebens werden outgesourcet

Im Jahr 2012 hat Hochschild in den USA ein Buch veröffentlicht mit dem Titel: „Das outgesourcete Selbst“. Was passiert, wenn wir andere Leute dafür bezahlen, dass sie unser Leben leben? In diesem hochinteressanten Buch beschreibt sie, dass Aufgaben, die früher das „Kerngeschäft“ der Familie waren, heute zunehmend an externe Dienstleister vergeben werden. Weil den Eltern einfach die Kraft fehlt, sie noch selbst zu übernehmen.

Immer größere Teile des privaten und familiären Lebens werden zu Markte getragen: Das Kleinkind? Zack, zur Tagesmutter. Der demente Opa? Zack, ins Altenheim. Die kriselnde Ehe? Zack, zum Therapeuten. Das warme Mittagessen? Wird in verschiedenen Kantinen eingenommen. Der Einkauf? Wird per Internet bestellt. Die Hemden? Werden in der Reinigung gleich gebügelt. Die Herbstferien? Gestaltet der Trainer im Fußballcamp. Der Kindergeburtstag? Organisiert das Team in der Kletterhalle.

Eine andere Folge des Gleichzeitigkeitswahns ist, dass mancher Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Viele junge Paare träumen von einer großen Familie, trauen sich aber nicht, mehr als ein oder höchstens zwei Kinder zu bekommen. Sie haben panische Angst, sonst den Anforderungen ihres Berufs nicht mehr gerecht zu werden und aus allen Karriere-Rastern herauszufallen, und zwar für immer.

Und wenn die Kinder flügge werden und aus dem Nest hüpfen, sind die Eltern plötzlich traurig. Weil sie nicht richtig „satt“ geworden sind als Mütter oder Väter. Weil sie die Erfahrung, für Kinder zu sorgen, doch gerne mehr ausgekostet hätten.

Wer Erwerbstätigkeit und Erziehungsleistung kombinieren will, kombiniert auch den Stress aus beiden Bereichen

Das ist das Problem bei dem Modell des „Adult Worker“, das in familienpolitischen Kreisen viel diskutiert wird: Wenn Vater und Mutter zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens Erwerbstätigkeit und Erziehungsleistung kombinieren wollen, dann kombinieren sie auch den Stress aus beiden Bereichen: den Stress der Deadlines, der ständigen Meetings, der Telefonate in überfüllten Zugabteilen, der hastig verschlungenen Brötchenhälften. Den Stress der durchwachten Nächte, der streitenden Geschwister, der Trotzanfälle und der umgestoßenen Gläser. Und den Stress, zwischen zwei ganz verschiedenen Zeitgefühlen zu vermitteln.

Nun ist das kindliche Zeitempfinden wie ein langsamer, ruhiger Fluss. Es ist schön, wenn Eltern die Gelegenheit haben, mit offenen Augen an seinem Ufer entlangzugehen – und wartend zu sehen, wie lange ihre Kinder spielen, streunen, staunen, toben, trödeln und träumen wollen. Aber wenn alles gleichzeitig stattfinden muss, die Familiengründung und die berufliche Profilierung von beiden Eltern, dann heißt das auch, dass sie diese Gelegenheit nicht mehr haben. Und dass die Kindheit ihren freien und fließenden Charakter verliert.

Aber warum eigentlich diese Ungeduld, warum die Eile? Die Lebenserwartung von Männern bei Geburt lag 2015 bei 78,4, die Lebenserwartung bei Frauen bei 83,4 Jahren, Tendenz steigend. Seit dem Jahr 1900 ist die Lebenserwartung beider Geschlechter um rund 40 Jahre gestiegen. Und seit dem Jahr 1950 haben sowohl die Männer als auch die Frauen rund 15 Jahre Lebenszeit hinzugewonnen.

Das Nacheinander-Prinzip ermöglicht einen gelassenen Umgang mit Familie und Beruf

Was mir vorschwebt ist daher das Nacheinander-Prinzip. Leben wir nach diesem Prinzip, können wir unsere Kinder in Ruhe begleiten, ohne dafür mit zwei Jahrzehnten der Langeweile zu büßen. Und wir können uns beruflich verwirklichen, ohne den mörderischen Stress der Rushhour zu erleiden. Es schenkt uns einen gelasseneren Umgang mit Familie und Beruf. Und zwar besonders in Konstellationen, wo Gleichzeitigkeit misslingt: wenn beide Partner sowohl starke berufliche Ambitionen haben als auch eine anspruchsvolle Vorstellung von Erziehung und Familienleben. Wenn sie sich mehr als ein oder zwei Kinder wünschen.

Der Arbeitsmarkt der Zukunft wird von zwei Faktoren bestimmt, von der demografischen Entwicklung und von der Digitalisierung. Frauen und Männer werden älter, sie sind länger leistungsfähig. Und die Berufe verändern sich so, dass körperliche Kraft und Ausdauer eine immer kleinere Rolle spielen. Viele Arbeitnehmer können und wollen länger arbeiten und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Deshalb sollte man das Alter für den Renteneintritt hochsetzen und zugleich flexibilisieren.

Das höhere Renteneintrittsalter ist gut für das Nacheinander-Prinzip, weil es sich dann noch mehr lohnt, in den Wiedereinstieg nach Familienphasen zu investieren. Es lohnt sich für die Mütter, die Väter, den Staat und die Unternehmen. Noch zwanzig, dreißig, manchmal vierzig Jahre Berufstätigkeit vor sich zu haben, das ist eine verdammt lange Zeit!

Die Motive des Staates liegen auf der Hand: Wenn es den Müttern gelingt, auf ihrem Qualifikationsniveau in einen lukrativen Job einzusteigen, wächst das Bruttosozialprodukt, steigt das Steueraufkommen und die Frauen können für ihre eigene finanzielle Absicherung sorgen. Zugleich sinkt die Gefahr, dass der Staat aufgrund von Arbeitslosigkeit oder Altersarmut für sie aufkommen muss.

Viele Frauen müssen einen langen Atem haben, um ihre hochgesteckten Ziele zu erreichen. Aushalten, dass es viele Jahre gab, in denen das, was sie taten, zunächst nach nichts aussah. Und auch offiziell nichts galt. Obwohl es doch so wichtig war und so wertvoll. Also: Freuen wir uns an unseren lieben, prächtigen, unausstehlichen Kindern, solange sie noch bei uns zu Gast sind!

An die, die noch keine haben und zurückschrecken vor dem vermaledeiten Vereinbarkeitsproblem: Seid beherzt! Und eins nach dem anderen.

Lassen wir doch die Ängste hinter uns, die Angst, zu spät zu kommen und etwas zu verpassen. Die Angst, nicht perfekt zu sein und zu versagen. Es gibt so viel mehr Wege, beruflich erfolgreich zu werden, nicht nur die konventionellen, so viele Plätze, wo kluge, gütige und fähige Menschen gebraucht werden. Legen wir los und gucken, was geht!