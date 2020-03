Das Saarland machte den Anfang, im Anschluss haben mehrere Bundesländer beschlossen, Schulen und Kitas zu schließen.

In Berlin stellen Schulen und Kitas von nächster Woche an stufenweise ihren Betrieb ein. Das teilte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) mit. Die Schließung soll am Montag mit den Oberstufenzentren beginnen.

Ähnliches hatte kurz zuvor Bayern beschlossen. Dort werden von Montag bis zum Ende der Osterferien am 20. April alle Kindergärten, Schulen und Kitas geschlossen, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Es solle aber in Bayern eine Notfallbetreuung etwa für Kinder von medizinischem Personal geben. Zudem würden für Schüler digitale Alternativ-Angebote geschaffen, kündigte Söder an.

Für Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime gelte ab sofort ein Besuchsverbot. "Unser Schutz gilt der älteren Bevölkerung", sagte Söder zur Begründung. Die Gastronomie dagegen solle geöffnet bleiben.

Auch in Schleswig-Holstein könnten die Schulen geschlossen werden: Der Landes-Sozialminister Heiner Garg sprach sich im NDR ebenfalls dafür aus, Schulen und Kitas bis auf weiteres zu schließen.

Auch für Nordrhein-Westfalen zeichnet sich ein solcher Beschluss ab. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) rechnet für den heutigen Freitag mit einer Entscheidung über Schulschließungen. Auch über Kitas in NRW solle in diesem Zusammenhang entschieden werden, sagte Gebauer am Morgen bei WDR5.

Gebauer geht davon aus, dass das Kabinett in NRW - das heute Vormittag zusammen tritt - zu einer Entscheidung kommt. Die Ministerin betonte, dass Schulen „Orte sozialer Kontakte“ seien, wie sie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag angesprochen habe. Merkel hatte gesagt, man solle zur Zeit möglichst auf soziale Kontakte verzichten, um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen.

2,5 Millionen Kinder und Jugendliche ohne geregelte Betreuung

Die Schulministerin sagte, dass bei möglichen Schulschließungen ab Montag auf einen Schlag 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche ohne geregelte Betreuung wären. „Großeltern können nicht dazu gezogen werden“ um zu helfen, sagte Gebauer - denn die sollten ja gerade geschützt werden. Die Frage sei, wie man dann mit Kindern umgehe, die Betreuung brauchten.

Am Donnerstagabend hatte bereits das Saarland einen ähnlichen Beschluss gefasst: Dort werden wegen des Coronavirus die alle Schulen und Kindertagesstätten ab der kommenden Woche g. Es ist das erste Bundesland, das einen solchen Beschluss fasst. Schulen und Kitas sollten bis zum Ende der Osterferien geschlossen bleiben, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Donnerstagabend.

Eine Notversorgung der Betreuung für Familien solle aber sichergestellt werden. Der Ministerrat soll noch über den Plan der Landesregierung beraten.

Wegen seiner direkten Nähe zu den Nachbarländern Frankreich und Luxemburg stehe das Saarland vor besonderen Herausforderungen, erklärte Hans. Allen Berufspendlern aus Frankreich werde empfohlen, bis auf Weiteres zu Hause bleiben.

Am Donnerstag hatte bereits die Stadt Halle an der Saale die Schließung aller Schulen, Horte und Kitas beschlossen. (Tsp, dpa, AFP)