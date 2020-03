Wer Berlin besucht, für den ist die Kuppel auf dem Reichstagsgebäude eine feste Anlaufstelle. Der Blick über die Stadt ist einmalig, der Ort von höchster historischer Bedeutung, die Architektur beeindruckend. Nicht ohne Grund stehen vor allem an schönen Tagen die Touristen hier Schlange, um mit dem Fahrstuhl auf die riesige Dachterrasse des Reichstags zu fahren.

Ab Dienstag wird damit allerdings bis auf weiteres Schluss sein. Die Bundestagsverwaltung wird sowohl die Kuppel als auch den Zugang zur Terrasse für den Publikumsverkehr sperren. Der Grund ist das Corona-Virus.

Deshalb sollen die Bundestagsabgeordneten ab kommender Woche auch keine Besuchergruppen mehr empfangen. So hat es nach Tagesspiegel-Informationen das Bundestagspräsidium am Montagnachmittag beschlossen.

Bundestag muss wichtige Entscheidungen treffen

Der parlamentarische Betrieb soll davon zunächst nicht beeinträchtigt werden – die Sitzungen des Plenums und der Ausschüsse sollen genauso stattfinden wie Anhörungen und Abstimmungen. Alles weitere, so heißt es aus dem Bundestag, soll nach der aktuellen Entwicklung entschieden werden. Dafür hat das Präsidium zusammen mit den Parlamentarischen Geschäftsführern der sechs Fraktionen eine „Ad-hoc-Gruppe“ eingerichtet, die im Ernstfall schnell reagieren könne.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) bei einem Treffen mit den Fraktionsgeschäftsführern ein gemeinsames Vorgehen in Sachen Corona diskutiert. Dabei wurde Teilnehmern des Treffens zufolge auch besprochen, wie mit einem Infektionsfall in den eigenen Reihen umzugehen sei.

Wolfgang Schäuble (CDU) ist seit 2017 Bundestagspräsident. Foto: dpa

Sollte ein Angeordneter infiziert werden und anschließend sämtliche Kontaktpersonen isoliert werden müssen, könnte das zur Folge haben dass ganze Fraktionen unter Quarantäne gestellt werden. Auf so einen Fall würde das Parlament mit einer Art selbst auferlegten Zwangspause reagieren, um im Ernstfall nicht einzelnen Parteien unfaire Vorteile zu verschaffen. Das sei Konsens unter den Fraktionen, heißt es im Bundestag.

Allerdings will das Parlament so lange wie möglich planmäßig weiterarbeiten – auch, weil in der laufenden Sitzungswoche wichtigen Entscheidungen anstehen. So will der Bundestag am Mittwoch die Mandate für zwei Bundeswehreinsätze in Afrika verlängern – im Südsudan und in Darfur. Würde die Abstimmung durch einen Quarantänefall verhindert werden, wäre das ein Problem. Die deutschen Soldaten in Darfur und im Südsan stünden dann möglicherweise ohne rechtliche Grundlage ihres Einsatzes da und müssten schnell abziehen. Die beiden Mandate laufen am 31. März aus.

Gesetzliche Immunität schützt nicht vor Quarantäne

Bislang gibt es noch keine Meldungen von Infektionen aus dem Bundestag oder den Berliner Ministerien. Für den Ernstfall hatte Bundestagspräsident Schäuble in der vergangenen Woche jedoch vorsorglich eine „Hausmitteilung“ an alle Abgeordnetenbüros versendet und seine Kollegen darauf hingewiesen, dass „im Falle einer Ansteckung auch Abgeordnete den infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen der zuständigen Gesundheitsbehörden unterliegen“.

In anderen Worten: Zwar genießen die Abgeordneten gesetzliche Immunität vor Strafverfolgung. Im Corona-Ernstfall sind aber auch die Parlamentarier verpflichtet, den Anweisungen der lokalen Behörden zu folgen – und sich wie alle anderen Betroffenen in Quarantäne zu begeben.

In dem Schreiben hatte Schäuble auch die Möglichkeit zur Schließung der Reichstagskuppel ins Spiel gebracht. Sollten die Berliner Behörden in der Hauptstadt Großveranstaltung absagen, würde er als Hausherr des Bundestags auch Terrasse und Kuppel des Reichstags für Besucher sperren lassen, schrieb der CDU-Politiker. Nun wird die Idee ab Dienstag umgesetzt.

„Kommen Sie nicht zum Dienst“

Wie auch in zahlreichen deutschen Unternehmen planen viele Büros im politischen Berlin für den Corona-Ernstfall die Ausweitung von „Homeoffice“-Regelungen. Sowohl in den Ministerien als auch im Bundestag ist das der Fall. Die Unionsfraktion überprüfe gerade die „technischen Voraussetzungen“ für die Verlagerung der Arbeit ins „Homeoffice“, sagt ein Sprecher.

Aus dem Willy-Brandt-Haus heißt es: „Im Quarantänefall wäre die Umstellung auf ‚Home-Office“ ohne Probleme möglich.“ Die „Arbeitsfähigkeit“ der SPD-Zentrale sei auch im Infektionsfall gewährleistet.

In der Unionsfraktion will man aus Sicherheitsgründen auch die Zahl der Dienstreisen reduzieren. „Dienstreisen in Risikogebiete werden bis auf weiteres nicht mehr genehmigt“, heißt es in einem Brief, den Unionsfraktionsmanager Michael-Grosse Böhmer (CDU) kürzlich an alle Mitarbeiter verschickte. Wer sich bereits privat oder geschäftlich in einem Risikogebiet aufhält, den fordert Böhmer in seinem Brief auf: „Vermeiden Sie Kontakt zu anderen Personen. Kommen Sie nicht zum Dienst.“