Die Täter agieren mit viel krimineller Energie. In Nordrhein-Westfalen kursieren etwa ein halbes Dutzend Websites, mit denen kleine Unternehmen und Soloselbstständige getäuscht werden sollen, die staatliche Hilfe beantragen. „Das ist sehr professionell gemacht“, sagte am Donnerstag Christoph Hebbecker, Sprecher der Zentral- und Anlaufstelle Cybercrime (ZAC) bei der Kölner Staatsanwaltschaft, dem Tagesspiegel.

Landeskriminalamt bildet Ermittlungskommission

Das Wirtschaftsministerium in Düsseldorf zog nun die Notbremse und stoppte die Auszahlung von Geldern. Das sei in Abstimmung mit dem Landeskriminalamt entschieden worden, teilte die Staatskanzlei mit. Das LKA bildete eine Ermittlungskommission. Kleinunternehmen und Soloselbstständige können aber weiter Antrage stellen.

Die korrekte Adresse laute https://soforthilfe-corona.nrw.de, betonte das LKA in einer Mitteilung für die Öffentlichkeit. Nach Informationen des Tagesspiegels präsentieren die Betrüger, auch mit Werbung über Suchmaschinen, unter anderem eine Website mit der täuschend ähnlichen Adresse nrw-corona-soforthilfe.de.

Täter tragen eigene Kontonummer ein

Über die falschen Seiten werden die Daten gutgläubiger Antragsteller abgefischt. Es seien schon mehrere Anträge über die Fake-Seiten gestellt worden, sagte Staatsanwalt Hebbecker. Die Täter hätten dann ihre eigene Kontonummer eingetragen.

Die Höhe des bereits entstandenen Schadens sei unklar. Die Staatsanwaltschaft hatte am Mittwoch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Behörden wurden über Anzeigen betrogener Antragsteller auf die kriminelle Masche aufmerksam. „Wir arbeiten daran, dass die Seiten vom Netz genommen werden“, sagte Hebbecker. In Sicherheitskreisen war zu hören, angesichts der professionell gemachten Fake-Seiten könnten die Täter aus dem Spektrum der organisierten Kriminalität stammen. Experten warnen bereits, Banden könnten sich die Coronakrise zunutze machen. Im aktuellen Fall sei allerdings auch ein „16-jähriger Nerd am Computer im Hauskeller“ als Täter nicht auszuschließen, hieß es.

Polizei ruft zu Strafanzeigen auf

Bundesweit können Kleinunternehmen mit bis zu 50 Beschäftigen sowie Soloselbstständige Soforthilfe beantragen. Die staatliche Unterstützung für die Betriebe und Selbstständige, die wegen der staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Coronakrise ihre Tätigkeit einstellen mussten, sind gestaffelt. Antragsberechtigte mit bis zu fünf Beschäftigen erhalten 9000 Euro, Firmen mit bis zu zehn Mitarbeitern 15 000 Euro und Unternehmen mit maximal 50 Angestellten ingesamt 25 000 Euro. Das Landeskriminalamt NRW ruft alle Unternehmen und Soloselbstständigen, die ihre Daten auf einer Fake-Site eingetragen haben, dazu auf, eine Strafanzeige zu stellen. Am besten über die Internet-Wache der Polizei NRW. Die Adresse lautet https://polizei.nrw/internetwache.