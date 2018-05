Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am 18. Mai den russischen Staatschef Wladimir Putin in Sotschi treffen. Das bestätigte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Montag in Berlin. Merkel war zuletzt Anfang Mai 2017 in Russland gewesen, ebenfalls für ein Treffen mit Putin in der Küstenstadt Sotschi am Schwarzen Meer.

Putin wurde am Montag für seine vierte Amtszeit als russischer Staatschef vereidigt. Die Beziehungen zwischen der Bundesregierung und dem Kreml sind derzeit angespannt. Gründe sind unter anderem die Rolle Russlands im Ukraine-Konflikt und im Krieg in Syrien sowie Vorwürfe zum Giftanschlag auf einen früheren russischen Agenten in Großbritannien. (AFP)