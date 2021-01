Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat nach der Bestätigung des Wahlsiegs seines Herausforderers Joe Biden im Kongress eine friedliche Amtsübergabe an seinen Nachfolger angekündigt.

Obwohl er das Ergebnis der Präsidentschaftswahl weiterhin nicht anerkenne, werde es "eine geordnete Übergabe am 20. Januar geben", erklärte Trump am Donnerstagmorgen.

Der Wortlaut der Mitteilung aus dem Weißen Haus im Original:

"Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our fight to ensure that only legal votes were counted. While this represents the end of the greatest first term in presidential history, it’s only the beginning of our fight to Make America Great Again."

Der scheidende Präsident hatte mit unbelegten Behauptungen über massiven Wahlbetrug bei einem Auftritt am Mittwoch abermals die Stimmung seiner Anhänger angeheizt. Daraufhin zogen sie zum Kapitol und stürmten den nur spärlich gesicherten Parlamentssitz. Während der Attacke auf das Kapitol starben nach Polizeiangaben vier Menschen.

Am Donnerstag Vormittag deutscher Zeit hat der US-Kongress hat die Wahl des Demokraten Joe Biden zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten formell bestätigt. Bei der laufenden Abstimmung erreichte Biden am Donnerstag die erforderlichen 270 Wahlleute.

US-Vize-Präsident Mike Pence erklärte in der Folge, dass der Kongress den Demokraten Joe Biden als Sieger der US-Präsidentenwahl bestätigt hat. Damit ist der Weg zur Amtseinführung am 20. Januar frei, Joe Biden auch formell der 46. Präsident der USA.

Biden sei mit den Stimmen von 306 Wahlleuten zum Nachfolger von Donald Trump bestimmt worden, sagte Pence am Donnerstagmorgen vor den Mitgliedern des Senats und des Repräsentantenhauses. (Tsp, mit Reuters)