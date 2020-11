Als gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit CNN verkündet, dass Joe Biden der 46. Präsident der USA wird, bricht an zahllosen Orten in den USA Jubel aus. Menschen applaudieren, liegen sich in den Armen und tanzen. Vier Jahre Donald Trump sind zu Ende. Wir dokumentieren einige der Szenen:

Menschen feiern auf dem Times Square, in New York. Foto: Seth Wenig/AP/dpa

Man mit Kind in Washington vor dem Weißen Haus. Foto: Alex Edelman / AFP

Unterstützer von Joe Biden in Philadelphia. Foto: Chris McGrath/Getty Images/AFP

Tanzende in Washington. Foto: REUTERS/Hannah McKay