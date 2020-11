Frust und Erleichterung unter US-Pfarrern nach Bidens Sieg

Die Predigten in den Kirchen der USA sind am Wochenende nach der Präsidentschaftswahl offenbar so gespalten ausgefallen wie das Wahlergebnis. In der Mehrzahl riefen die Geistlichen laut US-Medienberichten zu Frieden und Einheit auf; einige beklagten das Ergebnis und andere feierten. Wenige Stunden nach der Nachricht von Bidens Sieg bat Michael Stankewicz, Dechant in Bidens Heimatkirche St. Joseph's in Wilmington (Delaware), in einem Gebet um „Weisheit und Integrität“ für den neuen Präsidenten. Er möge „Einheit, Frieden und Versöhnung in unserem Land und in der ganzen Welt herbeiführen“.



In der „North Peoria Church of Christ“ in Oklahoma begann Pfarrer Warren G. Blakney Sr. den Sonntagsgottesdienst mit einer Erinnerung an die Opfer der Corona-Pandemie. Unter dem Jubel der Gemeindemitglieder sagte er, die Wahl sei Katalysator „für den Beginn einer neuen Ära“. „Sind Sie nicht froh, dass 74 Millionen Herzen dieses Zeug nicht mehr wollen? Ich habe für den Wandel gestimmt“, rief er den Gottesdienstbesuchern zu.



Andere Glaubensführer reagierten unter dem Eindruck des Wahlergebnisses besorgt bis wütend. Ohne Biden und seine künftige Vizepräsidentin Kamala Harris zu nennen, kritisierte der evangelikale Prediger Matt Hagee der Cornerstone-Kirche in San Antonio die Haltung der US-Demokraten zu Abtreibung und eine „Zensur des Wortes Gottes“. Der Katholik Biden lehnt persönlich Abtreibung ab, will Frauen aber selbst die Entscheidung überlassen. Hagee wird mit den Worten zitiert: „Etwas stimmt nicht, wenn wir ungeborene Kinder ermorden und es Gesundheitsfürsorge nennen können.“ (KNA)