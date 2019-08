Die Umgebungsprivatsphäre ist besonders schwer zu schützen, wenn sie sich auf soziale und öffentliche Räume außerhalb der Reichweite der individuellen Datenschutzgesetze erstreckt. Wenn ich am Flughafen einer Gesichtserkennung unterworfen werde, bei einem Zweitligaspiel in den sozialen Medien getaggt werde oder meine öffentliche Bibliothek ein Alexa-Mikrofon installiert, verletzt niemand meine persönlichen Rechte. Aber ein Teil meines Lebens wurde von der Software unter die Lupe genommen. Auch wenn die von mir gewonnenen Daten in strenger Übereinstimmung mit den modernsten Datenschutzgesetzen anonymisiert sind, habe ich durch die Überwachung etwas verloren.

Nun könnte man sagen, dass die Privatsphäre in der Umgebung ein Relikt einer früheren Welt ist. Das war 2010 das Argument von Mark Zuckerberg, als er einseitig den Datenschutz von jedem Facebook-Konto entfernte. Die sozialen Normen hätten sich geändert, erklärte er damals, und Facebook habe sich mit ihnen verändert. Vermutlich haben sie sich jetzt wieder verändert.

Wir riskieren nicht weniger als unser gemeinsames Realitätsbewusstsein

Ich bin überzeugt davon, dass die Umgebungsprivatsphäre eine wichtige Rolle im gesellschaftlichen Leben spielt. Wenn alle Debatten unter dem Radar einer Software stattfinden, also unter Beobachtung durch ein gewinnorientiertes Medium, dessen Ziel ist, Nutzerverhalten zu beeinflussen, kann das dazu führen, dass das Entstehen eines gemeinsamen Realitätsbewusstseins verhindert wird. Das ist aber Voraussetzung für eine gesellschaftliche Selbstverwaltung. So gesehen wäre das Ende der Privatsphäre eine unumkehrbare Veränderung, denn wir wären nicht länger imstande, als Demokratie zu funktionieren.

Mir fällt eine Parallele auf zwischen Datenschutzrecht und Umweltrecht, einem weiteren Bereich, in dem technologischer Wandel uns zwang, eine Ressource zu schützen, die frühere Generationen noch als selbstverständlich ansahen.

Die Idee, Gesetze zum Schutz der Natur zu verabschieden, hatten die Amerikaner nicht von selbst. Für sie war die Natur jahrhundertelang etwas, aus dem hungrige Bären kamen. Natur zu beherrschen war Ziel und Maß unserer Zivilisation. Erst als das Machtverhältnis zwischen Mensch und Natur kippte, wurde klar, dass unberührte Gegenden nur überleben können, wenn man sie schützt. Schon 1864 richtete Präsident Lincoln im Yosemite Valley den ersten Nationalpark ein. Und 1970 machte Nixon die Natur zur Regierungsangelegenheit, indem er die Umweltschutzagentur (Environmental Protection Agency) gründete.

In etwas mehr als einem halben Jahrhundert hat sich unsere Sicht auf die Natur grundlegend geändert. Heute erkennen wir an, dass der Mensch eine ökologische Bedrohung für den Planeten ist. Zwar zankt man sich über den Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie, aber niemand streitet mehr ab, dass einige Technologien und Verdienstmöglichkeiten tabu bleiben müssen, weil sie für die Umwelt verheerend wären.

Die Bedrohung der Umwelt wurde auch erst durch Gesetze eingehegt

In der sogenannten Ersten Welt funktionieren diese Regulationsprinzipien so gut, dass wir geneigt sind zu vergessen, wie es hier einst aussah. Dichter Smog, der heute in Jakarta oder Neu-Delhi Menschen gefährdet, war früher typisch für London, in Ohio stand der Cuyahoga River regelmäßig in Flammen. Und als eine besonders fatale Entwicklung erwies sich die Beimengung von Tetraethylblei zum Benzin, weil das über die Atemwege aufgenommene Umweltgift die Menschen aggressiver werden ließ – die weltweit steigende Zahl von Gewaltdelikten korrelierte 50 Jahre lang mit der steigenden Bleibelastung.

Keine dieser Entwicklungen hätte man beenden können, indem man den Menschen sagt, dass sie als Konsumenten die Macht hätten und dass sie darum bitte die Umwelt- oder Ethikrichtlinien der Unternehmen, denen sie ihr Geld anvertrauen wollen, vorab sorgfältig überprüfen sollten. Es bedurfte vielmehr der Regulierung durch Gesetze, und in einigen Fällen, wie etwa beim FCKW-Verbot zum Schutz der Ozonschicht, sogar einer weltweiten Einigung.

Wir sind heute an dem Punkt, an dem wir genau so einen Perspektivwechsel auch für die Weiterentwicklung des Datenschutzes brauchen. Die Infrastruktur der Massenüberwachung ist zu komplex und das technische Oligopol zu mächtig, als dass es sinnvoll wäre, über individuelle Zustimmungsfragen zu reden. Selbst Experten haben von der Überwachungsindustrie kein vollständiges Bild mehr. Was daran liegt, dass deren Nutznießer verschwiegen sind, und daran, dass das gesamte System sich im Wandel befindet. Den Menschen in so einer Situation zu sagen, dass sie selbst ihre Daten besitzen und entscheiden sollten, was sie damit machen sollen, ist nur eine weitere Form, sie zu entmachten.

Wir sind jetzt seit 20 Jahren Teil eines ungeregelten sozialen Silicon-Valley-Experiment

Der Diskurs über Datenschutz muss geweitet werden, um grundlegende Fragen zur Rolle der Automatisierung zu beantworten: Inwieweit ist das Leben in einer überwachten Welt mit Pluralismus und Demokratie vereinbar? Welche Konsequenzen hat es für das Heranwachsen einer Generation von Kindern, wenn deren sämtliche Aktionen in Unternehmensdatenbanken einfließen? Was bedeutet es, von klein auf von maschinellen Lernalgorithmen begleitet zu werden, die unser Verhalten zu beeinflussen versuchen?

Dass wir einen solchen Diskurs führen, liegt nicht im Interesse von Facebook und Google. Ihre Vision ist eine Welt ohne Umgebungsprivatsphäre und ohne strenge Datenschutzregeln, die von den paar Unternehmen dominiert wird, die überhaupt noch in der Lage sind, die gigantischen Datenmengen zu verwalten. Sie sehen den neuen Anlauf für bessere Datenschutzgesetze vor allem als Mittel, das sie selbst gegen kleinere Konkurrenten nutzen können, um ihre Kontrolle über das algorithmische Panoptikum der Welt auszubauen.

Das anfängliche Facebook-Motto „Move fast and break things“ war so gesehen von seltener Ehrlichkeit. Wir sind jetzt seit 20 Jahren Teil eines ungeregelten sozialen Silicon-Valley-Experiments, das für den Profit von wenigen viel zerstört hat. Die Anführer dieses Experiments können wir nicht mehr loswerden – die haben sich selbst zu Autokraten auf Lebenszeit gemacht –, es gibt allerdings auch keinen Grund, warum wir weiter auf sie hören sollten.

Ich glaube schon, dass Sundar Pichai und Mark Zuckerberg ihr persönliches Engagement für die Privatsphäre ernst nehmen, ebenso wie ich sicher bin, dass die CEOs von Exxon Mobil und Shell nicht wollen, dass ihre Kinder in einer Heißzeit leben müssen. Aber ihr Kerngeschäft ist mit ihren erklärten Werten nicht vereinbar. Keine Redekunst der Welt kann die Dinge, die sie sagen, mit den Dingen, die ihre Unternehmen tun, in Einklang bringen.

Wenn sich das Geschäftsmodell der universellen Überwachung nicht ändert, wird sich die Welt um uns herum verändern. Diese Entscheidung ist eine Entscheidung, die uns allen gehört, solange wir noch in der Lage sind, sie zu treffen.

Der Text erschien bereits bei idlewords.com. Aus dem Englischen übersetzt von Ariane Bemmer