Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, wird der geschäftsführende Geheimdienstkoordinator im Weißen Haus.

Das teilte US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend (Ortszeit) per Twitter mit. Zuvor hatte die „New York Times“ über die Ernennung berichtet.

Grenell habe die USA „außerordentlich gut“ vertreten, schrieb Trump. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit ihm.

Grenell gilt als extrem loyal zu Trump. Er löst Joseph Maguire ablösen, der die Rolle als Geheimdienstchef kommissarisch von Dan Coats übernommen hatte.

Der Direktor der Nachrichtendienste (DNI) hat die Aufgabe, die verschiedenen Geheimdienste der USA zu koordinieren. Maguire hat den Posten ebenfalls nur geschäftsführend inne, das heißt, er ist für die Aufgabe nicht vom Senat bestätigt worden. Deswegen kann er der „New York Times“ zufolge nur noch maximal bis 12. März im Amt bleiben.

Trump dankte Maguire für seine „wunderbare Arbeit“ und stellte in Aussucht, dass Maguire möglicherweise in einer anderen Funktion in der Administration beschäftigt werde.

Grenell scheute keine Konflikte

Der offen schwule Grenell ist bekannt für seine klaren Worte. Zuletzt hatte er sich immer wieder sehr deutlich zur Ostseepipeline Nord Stream 2 sowie zur möglichen Beteiligung des chinesischen Konzerns Huawei am 5G-Netz in Deutschland geäußert.

Am Sonntag hatte Grenell per Twitter verkündet, dass der Präsident ihn aus der „Air Force One“ angerufen habe. Dabei machte er noch einmal den Standpunkt der USA zum Thema Huawei und 5G-Netz klar.

In seiner Zeit als US-Botschafter in Berlin ging Grenell Auseinandersetzungen mit der Bundesregierung nicht aus dem Weg. Seine polarisierenden Äußerungen wurden vielfach als wenig diplomatisch kritisiert.