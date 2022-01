Nach ihrem Treffen in Genf wollen die Außenminister der USA und Russland den diplomatischen Prozess zwischen ihren Ländern weiter fortsetzen. Beide Außenminister empfanden die Gespräche als "offen". Zugleich sagte US-Außenminister Anthony Blinken, dass es sich bei dem Treffen nicht um Verhandlungen zwischen den beiden Ländern gehandelt habe.

„Wir haben nicht erwartet, dass heute ein großer Durchbruch erzielt wird. Aber ich glaube, wir sind jetzt auf einem klaren Weg, was das Verständnis der gegenseitigen Anliegen und Positionen angeht“, sagte Blinken weiter.

Die Außenminister stellten aber auch Gespräche zwischen den Präsidenten der USA und Russlands in Aussicht. Wenn ein Gipfel zwischen US-Präsident Joe Biden und Russlands Staatschef Wladimir Putin hilfreich wäre, "dann sind wir voll und ganz darauf vorbereitet, dies zu tun." "Falls die Situation es erfordert", könnte ein nächstes Treffen zwischen Joe Biden und Wladimir Putin stattfinden, sagte Anthony Blinken.

In einer – getrennt von US-Amtskollege Blinken abgehaltenen – Pressekonferenz rief Russlands Außenminister Sergej Lawrow den Westen zum Ende der „russlandfeindlichen Hysterie“ im Ukraine-Konflikt auf. Russland bedrohe niemanden und überfalle kein Land. Lawrow wies Befürchtungen des Westens zurück, dass ein Einmarsch in die Ukraine unmittelbar bevorstehen könnte.

Blinken sehe unterdessen die Gefahr, dass Russland mit seiner gegenwärtigen militärischen Aufstellung die Ukraine vom Süden, Osten und Norden her angreifen könnte. Allerdings seien den USA auch Pläne Russlands bekannt, die Ukraine zu destabilisieren, ohne dass es dabei zu militärischer Gewalt komme.

USA liefern weitere Militärhilfen

Die US-Regierung werde daher nicht auf die nächsten Schritte Russlands warten und erst dann reagieren. Er kündigte an, dass die USA in den kommenden Wochen weitere Militärhilfe in die Ukraine liefern werden.

Solange Russland seine Eskalation an der Grenze zur Ukraine nicht einstelle, werde der Westen entsprechende Maßnahmen ergreifen, sagte Blinken. Er stellte eine Verstärkung der Ostflanke durch die Nato in Aussicht. "Man kann den Nachbarstaaten nicht seinen Willen aufzwingen", sagte der US-Außenminister mit Blick auf die Bündnisfreiheit der Ukraine.

Gegenüber den Journalist:innen sagte Blinken aber auch, dass die Beistandspflicht in der Nato nur die Mitglieder der Allianz umfasse. Die Ukraine gehöre nicht dazu.

Lawrow: "Russophobe Minderheit" gibt in Nato Ton an

Russland sieht sich derweil von der Nato in seiner Sicherheit bedroht und fordert ein Ende der Osterweiterung des Bündnisses. Lawrow kritisierte, dass eine "russophobe Minderheit" den Ton angebe. Er erwarte in der nächsten Woche von den USA eine schriftliche Antwort auf seine Vorschläge zu Sicherheitsgarantien, sagte Lawrow. Blinken bestätigte gegenüber Journalisten die Erarbeitung einer schriftlichen Antwort.

Russland ist gegen eine Aufnahme der Ex-Sowjetrepubliken Ukraine und Georgien in die Nato, weil es sich dadurch bedroht sieht. Die Nato und die USA berufen sich darauf, dass ein Land selbst wählen dürfe, welchem Bündnis es sich anschließe. Auch die Ukraine und Georgien hätten ein Anrecht auf Sicherheit.

Lawrow bestätigte, dass er mit Blinken das Recht auf freie Bündniswahl diskutiert habe. Zugleich betonte er, Russland sei keine Bedrohung für das ukrainische Volk.

Der Minister betonte, dass die Sicherheit eines Landes in Europa nicht zum Schaden eines anderen Landes gewährleistet werden könne. Dieser Grundsatz sei in den Dokumenten zur Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) erhalten. Er habe Blinken aufgefordert, dazu schriftlich Stellung zu nehmen, wie die USA diesen Grundsatz einhalten wollten. (mit Reuters/dpa)