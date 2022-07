Russlands Diplomatie habe mit dem russischen Angriff auf die Ukraine eines ihrer letzten Prinzipien verloren: „Dem Frieden zu dienen und nicht dem Krieg“, so schreibt es der russische Ex-Diplomat Boris Bondarew in einem Essay im Wirtschaftsmagazin „The Economist“.

22 Jahre lang war Bondarew als Diplomat für das russische Außenministerium tätig, zunächst als Praktikant, dann zuletzt als UN-Berater in Genf. Ende Mai hatte er seinen Dienst jedoch mit den Worten „Genug ist genug“ quittiert.

Als Kind habe er sich den Diplomaten-Job immer als gewissermaßen luxuriös vorgestellt: „Große Empfänge, Bälle und noble Herren in Anzügen“, so beschreibt er es in seinem Artikel vom Wochenende. Auch in der ehemaligen Sowjetunion galten Diplomaten laut Bondarew als privilegiert und besonders intelligent.

Doch mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion habe sich die „romantische“ Welt und der hohe Status der Diplomatie drastisch geändert. Viele Angestellte hätten den Dienst verlassen, um in der Privatwirtschaft zu arbeiten. Die, die blieben, seien jene gewesen, „die weniger ehrgeizig, weniger talentiert“ waren, der Ex-Diplomat spricht von „grauen Bürokraten“.

Eben jene Bürokraten seien es auch gewesen, die den eigenen Einstieg von Boris Bondarew weniger bedeutend machten als er sich erhofft hatte. Er wollte die russischen Interessen beschützen, gleichzeitig „friedliche und gewinnbringende Kooperationen mit anderen Ländern“ schaffen. Sie konnten laut Bondarew oft nicht einmal einen Computer einschalten.

Bondarew kritisiert „kindlichen Diplomatenhaufen“

Als das viel größeres Problem abseits der trägen und ignoranten Kollegen aber beschreibt der Ex-Diplomat die Handvoll Diplomaten, die nach dem Zerfall der Sowjetunion hochrangige Posten übernahmen und heute den Kopf des russischen Außenministeriums bilden. Sie seien es gewesen, die Bondarew immer wieder von großen Entscheidungen abgeraten hätten.

Als Beispiel nennt der Ex-Diplomat eine Situation aus seiner Zeit in der Mongolei von 2009 bis 2013. Er habe eine finanzielle Unterstützung als „soft power“ vorgeschlagen, doch der zuständige Botschafter habe das sofort abgelehnt. „Moskau würde diese Idee nicht unterstützten“, lautete die Begründung.

Die Folge dieser auf Moskau bedachten Politik: laut Bondarew „ein kindlicher Diplomatenhaufen“. Das Außenministerium habe mit den Jahren zunehmend an Wert verloren, alles richtete sich lediglich nach dem politischen Wind aus dem Kreml. Das Kredo habe gelautet: bloß nicht auffallen, „bloß nicht den Kreml verärgern“.

Ebenso aalglatt definiert Bondarew im „Economist“ auch die Haltung gegenüber dem konfrontativen Kurs Wladimir Putins seit den 2010er Jahren. Keiner der Diplomaten hätte auch nur den leisesten Protest gewagt, nicht einmal er selbst. „Ich dachte, die Situation wird irgendwie von der Diplomatie gelöst“, bedauert er.

Propaganda statt Professionalität

Die Folgejahre seien geprägt gewesen von wachsender Propaganda im Außenministerium, die schließlich gänzlich die Professionalität der Diplomaten habe verschwinden lassen. Die älteren Diplomaten griffen demnach diplomatische Fähigkeiten aus Sowjetzeiten wieder auf, vergangene Klischees und Bündnisse wurden wieder auf den Plan gerufen.

Der letzte Schlag für Boris Bondarew ist bekannt, er fällt zusammen mit dem Angriff Putins auf die Ukraine am 24. Februar 2022. Dieser Krieg, so schreibt es der Ex-Diplomat, stelle den „schwerwiegendsten Fehler des modernen Russlands“ dar. Eine Wahl hätte er da nicht mehr gehabt, als den, sein Amt aufzugeben.