Vor wenigen Tagen weihte Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro den Bau eines Wasserversorgungssystems im trockenen Nordosten des Landes ein. Dabei kam er auf eins seiner Lieblingsthemen zu sprechen: Hydroxychloroquin. Das Malaria-Mittel ist für Bolsonaro zur ultimativen Antwort auf Covid-19 geworden.

„Gott war so gnädig, dass er uns Hydroxychloroquin geschenkt hat, um denen zu helfen, die krank sind“, rief er der jubelnden Menge zu, die sofort einen Sprechchor anstimmte: „Mito, Mito!“ Es heißt Mythos und ist der Name, den Bolsonaro-Fans gerne für ihr Idol verwenden.

Bolsonaro schwört auf Hydroxychloroquin, weil er das Mittel selbst einnahm, nachdem er Anfang Juli positiv auf Covid-19 getestet worden war.

Auch seine Frau Michelle, seine Söhne sowie zahlreiche seiner Minister infizierten sich im Lauf der vergangenen Monate. Bei keinem nahm die Krankheit einen schweren Verlauf.

Auch bei Bolsonaro nicht, der sich während seiner Isolation dabei filmte, wie er Hydroxychloroquin schluckte und der Bevölkerung empfahl, es ihm gleichzutun. Wie ein Arzt empfahl er eine Kombination mit dem Antibiotikum Azithromycin sowie dem Mineral Zink und Vitamin D. Er wies das Militär an, Millionen von Hydroxychloroquin-Pillen herzustellen und ließ die Steuern auf alle vier Mittel aufheben.

Ohne Mundschutz und Abstand

Als Bolsonaro dann nach wenigen Wochen genesen war, begab er sich wie schon vor seiner Corona-Infektion schnurstracks wieder in Menschenmengen – meistens ohne Mundschutz und ohne Abstand zu halten. Wissenschaftler reagierten entsetzt auf Bolsonaros Verhalten und seine Hydroxychloroquin-Werbung.

Einer der drei Gesundheitsminister, die Brasilien seit Beginn der Pandemie hatte, nahm seinen Hut, weil Bolsonaro von ihm verlangte, das Medikament anzupreisen. Internationale Wissenschaftsstudien haben dem Mittel keine Wirkung gegen Covid-19 nachgewiesen. Stattdessen kann es zu Herzrhythmusstörungen führen.

Bolsonaros großes Idol ist Donald Trump und wie dieser schwört er auf seine Instinkte und Eingebungen. Foto: Alan Santos/Palacio Planalto/dpa

All das ist Bolsonaro egal. Sein großes Idol ist Donald Trump und wie dieser schwört er auf seine Instinkte und Eingebungen. Trump war es auch, der Hydroxychloroquin als Wundermittel gegen Covid-19 anpries, bevor Bolsonaro es „entdeckte“. Genauso wie Trump steht Bolsonaro auch der Wissenschaft und den Universitäten feindselig gegenüber, stattdessen ist er aufgeschlossen für Verschwörungstheorien – etwa, dass Covid-19 von seinen Gegnern gebraucht werde, um Brasilien zu schaden. Brasiliens Außenminister Ernesto Araújo sieht hinter Covid-19 sogar einen „kommunistischen Plan“ um über internationale Organe wie die Weltgesundheitsorganisation den „Globalismus“ einzuführen – ein Vehikel des Kommunismus

„Niemand muss zu Hause bleiben“

Hinter Bolsonaros Weigerung, das neue Coronavirus trotz der eigenen Erkrankung als ernsthafte Gefahr anzuerkennen, steckt auch seine Überzeugung, dass man die Pandemie ohne Quarantäne und Schließung der Wirtschaft in den Griff bekommen hätte. Einzig Risikogruppen hätten sich isolieren sollen, so seine Argumentation. Sie richtet sich gegen die teils drastischen Einschränkungen, die Brasiliens Gouverneure und Bürgermeister erließen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

„Ich habe immer gesagt, nichts muss geschlossen werden, niemand muss zu Hause bleiben“, sagte Bolsonaro in dieser Woche. Covid-19 sei nicht mehr als ein „Grippchen“. Erneut zeigt sich die Unfähigkeit Bolsonaros, trotz eigener Erkrankung so etwas wie Empathie zu empfinden. In Bolsonaros Welt dreht sich alles um Bolsonaro. Auch diesen Narzissmus hat er mit Trump gemein.

150.000 Covid-Tote in Brasilien

Diese seit Beginn der Pandemie andauernden Querschüsse Bolsonaros haben nun zur Aufweichung der Regeln und ihrer Missachtung durch seine Anhänger geführt, etwa die Maskenpflicht an öffentlichen Orten.

Auch deswegen befindet sich Brasilien derzeit in einer seltsamen Zwischenphase. Obwohl das Land fast 150.000 Covid-19-Tote verzeichnet und täglich zwischen 500 und 1000 Menschen sterben, kehrt man wieder zur Normalität zurück. Es scheint fast so, als ob man Krankheit als ein weiteres hinnehmbares Risiko für das Leben akzeptiert.