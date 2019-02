Bundesinnenminister Horst Seehofer kennt nicht den Aufenthaltsort des Islamisten Bilal Ben Ammar. Die Bundesregierung wolle aber herausfinden, wo sich der Freund des Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri aufhält, sagte der Minister am Donnerstag in Berlin.

Am Abend vor Amris Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 aßen beide gemeinsam in einem Lokal. Ben Ammar wurde nur wenige Wochen später am 1. Februar 2017 nach Tunesien abgeschoben. Viele Beobachter kritisieren das, es gibt den Verdacht, dass er an der Terrortat beteiligt war. Aber auch wenn das nicht der Fall wäre, hätte der Tunesier als Freund Amris zur Aufklärung des Falles beitragen können.

Entsprechend versucht der Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz, Ben Ammar als Zeugen zu vernehmen. Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen Lastwagen gekapert, mit dem er auf den Weihnachtsmarkt auf den Breitscheidplatz raste. Er tötete zwölf Menschen, mehr als 70 Menschen wurden verletzt.

Auf die Frage, ob die Abschiebung womöglich vorschnell war, sagte Seehofer, dies könne in letzter Konsequenz nur der Untersuchungsausschuss klären. Er könne die damalige Entscheidung aber nachvollziehen, da Ben Ammar zunächst keine Tatbeteiligung habe nachgewiesen werden können. Gleichzeitig habe er aber als gefährliche Person gegolten.

Der Focus hatte berichtet, dass Ben Ammar ein Informant des marokkanischen Geheimdienstes gewesen sein soll. Es bestehe der Verdacht, dass der Islamist abgeschoben worden sei, um als Informant vor Strafverfolgung geschützt zu werden. (dpa/AFP)