Der Druck auf die britische Premierministerin Theresa May wächst, den EU-Austritt des Landes notfalls zu verschieben. Sollte sie im Unterhaus keine Mehrheit für das von ihr mit Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen erhalten, mehren sich die Stimmen sowohl in London als auch in Brüssel, unter allen Umständen einen No-Deal-Brexit zu vermeiden. Großbritannien soll nach bisherigem Stand die Staatengemeinschaft am 29. März verlassen. Doch Mitte Januar hatte eine überwältigende Mehrheit der Abgeordneten im Unterhaus gegen den May-Deal gestimmt.

Drei Minister aus Mays Kabinett fordern Verschiebung

Am Wochenende hatten bereits drei Minister aus ihrem Kabinett die britische Premierministerin aufgefordert, eine Verlängerung der Austrittsfrist nach Artikel 50 der EU-Vertrages zu beantragen, sollte sie im Unterhaus scheitern. Sie drohten damit, sonst im Parlament gegen sie zu stimmen.

Bislang hat May dies kategorisch abgelehnt. Nun zieht sie offenbar selbst notfalls eine Verschiebung um bis zu zwei Monate in Betracht, sollte sie bis Mitte März keine Mehrheit im Parlament finden. Im Kabinett würden verschiedene Optionen durchgespielt, sagte ein Regierungsvertreter am Montag. Darauf angesprochen sagte Verteidigungs-Staatssekretär Thomas Ellwood der BBC: "Wenn wir diesen Vertrag nicht über die Ziellinie bringen können, stehen wir vor der Entscheidung, verlängern zu müssen."

Am Rande des EU-Gipfels mit der Arabischen Liga im ägyptischen Scharm el-Scheich sondierte May in Gesprächen mit Kanzlerin Angela Merkel, EU-Ratspräsident Donald Tusk und dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte Möglichkeiten, mit welchen Zusicherungen sie eine Mehrheit im Unterhaus sichern könnte. Die Berichte über einen möglichen Brexit-Aufschub stützten das Pfund-Sterling.

Brüssel bevorzugtr Verschiebung um zwei Jahre

Dieses Heranrücken der Entscheidung immer näher an den Brexit-Termin bringt die Abgeordneten auf den Plan, die einen ungeordneten Austritt mit all seinen politischen und wirtschaftlichen Verwerfungen um jeden Preis verhindern und die Regierung zum Antrag auf Aufschub zwingen wollen. Die Labour-Abgeordnete Yvette Cooper rief die Parlamentarier auf, ihren genau darauf abzielenden Resolutionsentwurf zu unterstützen. Die Ankündigung Mays mache es noch unerlässlicher, "dass das Unterhaus für unser Gesetz stimmt, mit dem wir versuchen, wieder etwas gesunden Menschenverstand in den Prozess einzubringen". Für die Regierung dürfte aber ein Entwurf zweier Konservativer Abgeordneter attraktiver sein, den Brexit bis zum 23. Mai, dem Beginn der Europawahl, zu verschieben, sollte die Ratifizierung des Brexit-Vertrags am 12. März nicht zustandekommen. Ein Regierungsvertreter nannte den Vorschlag "hilfreich".

In Brüssel kursieren nach einem Medienbericht der englischen Zeitung "The Guardian" deutlich weitreichendere Verschiebungspläne. Danach plädieren Spitzenbeamte der EU-Kommission dafür, den Brexit gleich um zwei Jahre zu verschieben. Auch der Europäische Ratspräsident Donald Tusk und der Generalsekretär der EU-Kommission, Martin Selmayr, sollen dieses Vorhaben befürworten.

Eine Abstimmung über den Austrittsplan soll laut May bis spätestens zum 12. März abgehalten werden.