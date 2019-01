May will Brexit-Abkommen wieder aufschnüren

Zwei Monate vor dem Brexit will die britische Premierministerin Theresa May das mit Brüssel ausgehandelte Abkommen wieder aufschnüren. May warb für ein Mandat der Abgeordneten, die schwierige Nordirland-Frage nachzuverhandeln. „Die Welt weiß, was dieses Haus nicht will. Heute müssen wir eine nachdrückliche Botschaft dazu senden, was wir wollen“, sagte May am Dienstag bei einer Brexit-Debatte im Parlament in London. „Ich will mit dem klarestmöglichen Mandat nach Brüssel zurückkehren.“ Bislang hat sich Brüssel strikt geweigert, das Abkommen wieder aufzumachen.



Nach der Ablehnung des Brexit-Deals bei der Abstimmung Mitte Januar müssten nun die Bedenken der Abgeordneten zum Nordirland-Backstop berücksichtigt werden, sagte May. Dazu sei „eine bedeutungsvolle und rechtlich bindende Veränderung am Austrittsabkommen“ notwendig. Der Backstop ist eine Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland. Kritiker fürchten, dass Großbritannien dadurch dauerhaft eng an die EU gebunden bleibt.



Britische Kommentatoren sprachen von einer „Kehrtwende“ Mays. Nachverhandlungen hatte sie aber bereits zuvor vage angekündigt. (dpa)