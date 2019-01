May will Änderung des Backtstops Premierministerin May erklärt, es sei im Interesse aller, für den sogenannten Brady-Antrag zu stimmen. In diesem Zusatz zum bereits ausgehandelten Brexit-Vertag wird eine Änderung des Backstops verlangt. Im Backstop-Passus ist das künftige Grenzregime zwischen Irland und dem britischen Nordirland geregelt. May erklärt, sie werde entsprechende Änderungen in Verhandlungen mit der EU erreichen können. Es herrscht aber Uneinigkeit, ob dafür der entsprechende Artikel im Entwurf zum Ausstiegsvertrag mit der EU dafür geändert werden müsste. Die EU lehnt eine Änderung der Backstop-Regelung grundsätzlich ab. Der Passus soll eine offene Grenze zwischen Irland und Nordirland, das nach dem Brexit eine Außengrenze der EU darstellen würde, garantieren. (Reuters)