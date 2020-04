In London herrschte am Montag Unsicherheit über den Gesundheitszustand des Premierministers. Am Sonntagabend war Boris Johnson auf Anraten seines Arztes in die Klinik eingeliefert worden; der 55-Jährige war vor zehn Tagen positiv auf das Coronavirus getestet worden und leidet seither an Fieber und hartnäckigem Husten. Im Spital durchlaufe er eine Reihe von Routine-Untersuchungen, teilte ein Sprecher der Downing Street mit, ohne Einzelheiten bekanntzugeben. Die Nachricht erreichte die Briten kurz nach einer Ansprache von Königin Elizabeth II., die von allen TV-Sendern übertragen wurde. „Wir werden uns wiedersehen“, sagte die 93-Jährige und machte ihren Untertanen Mut.

Johnson war am Sonntagabend von seinem Fahrdienst in die St. Thomas-Klinik gebracht worden, die direkt gegenüber dem Palast von Westminster an der Themse liegt. Er habe eine komfortable Nacht verbracht, teilte sein Sprecher mit, verweigerte aber jede Auskunft über die Untersuchungen, die dem Regierungschef zuteil werden. Johnson hatte sich vor zehn Tagen mittels einer Videobotschaft an die Briten gewandt und von seinem positiven Test berichtet: „Ich befinde mich in Selbstisolation und arbeite von daheim.“ Vergangene Woche nutzte er den gleichen Kommunikationskanal, um der wachsenden Kritik am Vorgehen seiner Regierung gegenzusteuern. In dem wackeligen Handy-Filmchen machte der Politiker einen deutlich mitgenommenen Eindruck, was sich am Donnerstag bestätigte, als er zum wöchentlichen Beifall für die Bediensteten des Nationalen Gesundheitssystems NHS vor die Tür der Downing Street trat. Am Wochenende teilte auch Johnsons schwangere Verlobte Carrie Symonds per Twitter mit, sie müsse seit einer Woche mit coronaähnlichen Symptomen das Bett hüten. Ein Test sei nicht nötig gewesen, „es geht mir wieder besser“ schrieb die 32-Jährige.

Oppositionsführer Starmer kritisiert die Regierung für "ernste Fehler"

Quer durchs politische Spektrum wünschten Parteichefs und Ministerpräsidenten dem Premierminister gute Besserung. Dazu gehörte auch der am Samstag gewählte neue Oppositionsführer Keir Starmer. Dessen erste Besetzungen für das Schattenkabinett deuteten darauf hin, dass die dezimierte Labour-Party im Unterhaus einen ernster zu nehmenden Widerpart für die Konservativen darstellen dürfte. Die Regierung habe bei der Bekämpfung des Coronavirus „ernste Fehler gemacht“, sagte Starmer. Er wolle durch konstruktive Kritik zum Gelingen des gemeinsamen Kampfes beitragen: „Wir machen keine Opposition um der Opposition willen.“

Die Queen erinnerte in ihrer Rede an ihre eigene Zeit als Kronprinzessin im Zweiten Weltkrieg: Damals habe sie, gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Margaret, all jenen Kindern Mut zugesprochen, die 1939/40 wegen der Bombardierung britischer Städte durch die deutsche Luftwaffe von ihren Familien getrennt worden waren. „Jetzt spüren wir wieder eine schmerzhafte Trennung“ sagte die Queen, die sich im 69. Jahr ihrer Regentschaft befindet. „Aber wir können uns damit trösten, dass wir uns wiedersehen.“