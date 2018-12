US-Außenminister Mike Pompeo hat vor dem Treffen mit seinen Nato-Kollegen in Brüssel die weltweite Führungsrolle seines Landes unterstrichen und die Politik von Präsident Donald Trump verteidigt. Bei einer Veranstaltung der US-Stiftung German Marshall Fund in der belgischen Hauptstadt wies Pompeo am Dienstag Kritik aus Europa zurück, wonach Washington globale Einrichtungen unterminiere. Er forderte die Verbündeten der USA auf, Trumps Bestrebungen zu unterstützen und ließ mehrmals anklingen, dass die USA unter Präsident Trump nur auf ihre eigenen Interessen achten werde. Wenn Amerika führe, würden Friede und Wohlstand automatisch folgen, sagte Pompeo.

Multilateralismus sei zu oft als Selbstzweck gesehen worden. "Je mehr Verträge wir unterzeichnen, desto sicherer sind wir angeblich", sagt der Außenminister und weiter "je mehr Bürokraten wir haben, desto besser wird die Arbeit gemacht. War das wirklich jemand wahr?" Die Frage sei, ob das System, so wie es heute ist, noch funktioniere.

Die Verbündeten sollten "ehrlich sagen", ob die Welthandelsorganisation (WTO), der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) und der Internationale Währungsfonds (IWF) ihren Bürgern dienten. "Schlechte Akteure" hätten die mangelnde Führungsstärke der USA in der Vergangenheit zu ihrem "eigenen Vorteil" ausgenutzt. "Das ist die vergiftete Frucht des amerikanischen Rückzugs", sagte Pompeo. Trump sei entschlossen, das "rückgängig zu machen".

Der ehemalige Chef des US-Auslandsgeheimdiensts CIA sprach sich für eine von den USA geführte "neue liberale Weltordnung" aus. Diese Weltordnung, "die Krieg verhindert und mehr Wohlstand für alle hervorbringt", werde von Russland, China und dem Iran bedroht. Bei dieser neuen Weltordnung sieht Pompeo die USA klar in der Führungsrolle. Konkrete Maßnahmen kündigte Pompeo nicht an.

Peking nutze die WTO-Regeln zynisch aus, um seine eigenen Wirtschaftsinteressen zu fördern. Der IStGH in Den Haag "trampelt" die Souveränität unabhängiger Staaten zu Boden, sagte Pompeo. (Tsp, AFP)