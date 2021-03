Vier Jahre ist es her, dass die AfD in den Bundestag einzog. Es waren Jahre voller Provokation und Eskalation. Jahre, in denen das Parlament dazu lernen musste. Die Tagesspiegel-Journalistin Maria Fiedler und die Hauptstadt-Reporterin Katja Bauer ( Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten) haben ein Buch über diese Zeit geschrieben. Sie wollten wissen: Wie hat die AfD den Bundestag verändert? Wie hat sie sich selbst verändert in dieser Zeit? Und wie ergeht es jenen, die von der Politik der AfD betroffen sind?

Für die beiden Journalistinnen ist klar: Die Hoffnungen, die AfD werde sich über die Zeit im Hohen Haus mäßigen, waren umsonst. Die Radikalisierung, die der Verfassungsschutz bundesweit beobachtet, verlief auch in der Bundestagsfraktion. Schlussendlich war es die AfD, die den Bundestag verändert hat, nicht umgekehrt. Und sie zieht aller Voraussicht nach im Herbst erneut ein.

Ist der Bundestag mittlerweile in der Lage, mit den Angriffen auf die Demokratie von innen heraus umzugehen? Darüber und über viele andere Fragen wollen Katja Bauer und Maria Fiedler bei der Premiere ihres Buches mit Britta Haßelmann, der Parlamentarischen Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag, und mit dem FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser diskutieren. Strasser leitete eine FDP-interne Arbeitsgruppe zum Umgang mit der FDP. Moderiert wird das Gespräch von Erhard Scherfer (Phoenix).

Verfolgen Sie die Buchpremiere am heutigen Mittwoch ab 19.30 Uhr im Livestream:

