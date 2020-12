Deutschland steht vor einem bundesweit strengeren Lockdown schon in den kommenden Tagen, um die Zahlen bei den Corona-Infektionen und den Corona-Sterbefällen wieder deutlich zu reduzieren.

Einen Tag vor der Runde von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder sagte Vizekanzler Olaf Scholz (SPD), er erwarte an diesem Sonntag klare Beschlüsse. „Wir müssen jetzt, in den nächsten Tagen, sehr weitreichende, sehr einschneidende Entscheidungen treffen“, sagte Scholz am Samstag in Berlin.

Um Kontakte zu reduzieren, „muss Deutschland wieder viele Einschränkungen akzeptieren“. Das müsse „jetzt ganz schnell gehen“, fügte er hinzu. Neben dem Einzelhandel gehe es darum, Kontakte auch in vielen anderen Bereichen zu reduzieren, „etwa wenn es um die Schulen geht“.

„Das wird schwer für die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler, die Männer und Frauen, die da arbeiten, für diejenigen, die sich Unternehmen aufgebaut haben, das wird schwer für Kinder, für Eltern, für Junge und Alte,“ sagte Scholz weiter.

"Nichtstun können wir uns nicht erlauben"

Er versprach, die Regierung werde die damit verbundenen wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen weiter im Blick haben. Der Finanzminister mahnte zur Solidarität: „Für mich ist klar: Wir werden das miteinander schaffen.“ Dafür müssten sich aber alle an die Regeln halten. „Nichtstun ist etwas, was wir uns wirklich nicht erlauben können.“

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zeigte sich nach einer Schalte mit Merkel und den Unions-Regierungschefs am Samstagsmorgen sicher, dass es zu einem „harten Lockdown“ noch vor Weihnachten komme, bei dem das gesellschaftliche Leben weitgehend stillgelegt werde. Er sprach von einem Beginn schon in der kommenden Woche. Es gehe darum, „diszipliniert unnötige Kontakte zu reduzieren“. Auch aus einzelnen SPD-geführten Bundesländern höre er Zustimmung zu einem harten Lockdown schon vor Weihnachten. Die stark steigenden Infektionszahlen ließen den Ministerpräsidenten keine Wahl, sagte Kretschmann.

"Keine Zeit verlieren"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bekräftigte seine Forderung nach einem schnellen Vorgehen. „Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir brauchen einen kompletten Lockdown“, sagte der CSU-Vorsitzende der „Welt am Sonntag“. „Die Zahlen sind so schlimm wie nie. Wir dürfen uns nicht mehr in Einzelmaßnahmen verheddern“, betonte Söder. „Wir müssen das Land zum Schutz unserer Bevölkerung jetzt klug runterfahren. Nur so bekommen wir Corona in den Griff.“

Am Samstag haben schon Gespräche auf Chefebene stattgefunden, allerdings getrennt nach Parteien. So suchte die Unionsseite (inklusive Baden-Württemberg) eine gemeinsame Linie, ebenso die SPD-regierten Länder unter sich.

Im Dreieck zwischen dem Kanzleramt, Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) als aktuellem Chef der Ministerpräsidentenkonferenz und dem derzeitigen Vize in dieser Runde, Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) wurde dann versucht, eine gemeinsame Beschlussvorlage für die Gesamtrunde an diesem Sonntag zu formulieren. Die Spitzenrunde beginnt um 10 Uhr.

Am späten Samstagabend dann sickerten erste Ergebnisse dieser Gespräche durch. Die SPD-Länder waren dann doch auf einen früheren Lockdown bereits Mitte nächster Woche eingeschwenkt, berichtete der „Spiegel“. So sei es bereits zu der Einigung aller Länder und dem Bund gekommen.

Der „Business Insider“ berichtete sogar von Eckpunkten, die bei den Vorverhandlungen abgesprochen worden seien. So seien neben Geschäftsschließungen auch das Verbot körpernaher Dienstleistungen beschlossen worden. Zum Umgang mit Schulen und Kitas gebe es aber noch Dissenz, ebenso zu möglichen Ausgangssperren in Gegenden mit hohem Infektionsgeschehen - die Rede sei hier von einer Inzidenz ab 200.

Ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum sowie ein Böllerverbot sei Teil der Einigung, berichtete der „Business Insider“ weiter. Der Lockdown solle bis zum 10. Januar gehen, am 4. Januar solle über eine Verlängerung beraten werden.

Zahlen gehen nach oben

Das Robert Koch-Institut hatte am Samstag 28438 neue Corona-Infektionen gemeldet. Der bisherige Höchststand war am Freitag mit 29875 gemeldeten Fällen erreicht worden. Am Samstag vor einer Woche hatte die Zahl bei 23318 gelegen. Die Gesundheitsämter meldeten zudem 496 neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie. Der bisherige Höchstwert von 598 Toten war am Freitag erreicht worden. Die Tendenz deutet damit wieder nach oben, nachdem mit dem Teil-Lockdown vom November zunächst eine Abflachung der Verlaufskurve gelungen war.

Was die Politik fürchtet, ist eine deutliche Zunahme der Ansteckungen über die Weihnachtsfeiertage. Die ursprüngliche Erwartung, mit den im November beschlossenen Maßnahmen - insbesondere der Schließung der Gastronomie - die Infektionszahlen so weit nach unten zu korrigieren, dass zu den Festtagen hin eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen möglich würde, hat sich in den vergangenen Tagen endgültig zerschlagen.

Was kommt auf die Schulen zu?

Der Streit zwischen dem Kanzleramt sowie einigen Ministerpräsidenten wie Söder und Kretschmann einerseits, einigen Länderchefs mit unterdurchschnittlich betroffenen Regionen andererseits hatte strengere Maßnahmen, wie sie Merkel seit Oktober gefordert hatte, zunächst verhindert.

Ein zweiter Streitpunkt war zudem die Frage, ob und wie weit man Schulen schließen sollte - oder ob eine andere Unterrichtsgestaltung genügen würde, um die millionenfachen täglichen Kontakte der Schüler untereinander und mit dem Lehrpersonal so weit zu verringern, dass sich ein Effekt für die Gesamtinfektionszahlen zeigen würde. Im März waren Schulen komplett geschlossen worden, zusammen mit den weiteren Lockdown-Maßnahmen damals war ein starker Rückgang der Infektionen das Ergebnis.

Im Hintergrund der Beratungen steht auch die Erkenntnis, dass sich die Ansteckungen mit dem Coronavirus nicht viel anders gestalten als bei einer Grippe. Die Grippe aber greift nicht zuletzt in den Monaten Januar und Februar um sich. Während aber bei dieser Vireninfektion die hohe Zahl an Geimpften einen dämpfenden Effekt hat, werden Corona-Impfungen wohl erst deutlich nach dem Jahreswechsel beginnen können und zunächst die Zahl de Grippeimpfungen nicht erreichen.