Der Digitalpakt kann kommen. Am Mittwochabend einigte sich der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat auf die Grundgesetzänderungen, die vor allem auf Forderungen von Bundesseite zurückgehen. Nach Ansicht mehrerer Ministerpräsidenten, Staatsrechtler und Finanzwissenschaftler hätte die Verfassung allerdings gar nicht geändert werden müssen, um den Digitalpakt für die Schulen umzusetzen. In einem Gutachten für die rot-rote Regierung in Brandenburg kam der Berliner Verfassungsjurist Ulrich Battis zu dem Schluss, dass eine Anpassung der Steuerverteilung (so vorgesehen in den Artikeln 106 und 107 des Grundgesetzes) gegenüber den nun beschlossenen Änderungen die überzeugendere Lösung gewesen wäre. Vor allem der Stuttgarter Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte sich dafür eingesetzt, wie auch die Regierungschefs von Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Sachsen. Sie konnten sich mit dieser Position aber nicht durchsetzen.

Daher werden nun die Passagen des Grundgesetzes, in denen es um die Finanzhilfen des Bundes geht, neu gefasst. Im neuen Artikel 104b fehlt allerdings die sehr weit gehende Forderung des Bundestages, wonach bei solchen Finanzhilfen – üblicherweise sollen sie der Wirtschaftsförderung dienen – die Bundesmittel in mindestens gleicher Höhe im entsprechenden Investitionsbereich durch Landesmittel zu ergänzen seien. Eine solche 50:50-Kofinanzierung hatten alle Länder abgelehnt, zumal sie wegen des Eingriffs in die Haushaltsautonomie der Landtage verfassungsrechtlich sehr brisant ist. In dem Artikel steht nunmehr der Satz: „Die Mittel des Bundes werden zusätzlich zu eigenen Mitteln der Länder bereitgestellt.“ Damit können, wie bisher, die jeweiligen Finanzierungsanteile auf dem Verhandlungsweg geklärt werden. Die Länder haben sich hier durchgesetzt.

Zuspitzungen sind verschwunden

Auch beim Artikel 104c sind die Zuspitzungen, die der Bundestag im November – nicht zuletzt auf Drängen von FDP und Grünen – in den Regierungsentwurf schrieb, teils wieder verschwunden. Statt der Feststellung, dass der Bund investive Finanzhilfen „zur Sicherstellung der Qualität und Leistungsfähigkeit des Bildungswesens“ gewähren kann, heißt es nun nur noch, dass diese Finanzhilfen „zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Infrastruktur“ dienen dürfen. Der breite Ansatz, hinter dem mehrere Länder einen direkten Angriff auf die Bildungshoheit der Länder vermuteten, ist damit deutlich entschärft – es geht klarer als im Bundestagsentwurf um Infrastrukturfinanzierung.

Allerdings darf der Bund in seine Finanzhilfen auch Ausgaben der Länder mitfinanzieren, die mit diesen Investitionen „unmittelbar verbunden“ sind. Das zielt zum Beispiel auf die Fortbildung von Lehrkräften, wenn die Finanzhilfe digitale Infrastruktur zum Zweck hat, oder auf die Bezahlung von Systemadministratoren. Was am Ende tatsächlich mit diesen Grundgesetzänderungen möglich ist, wird sich zeigen. In jedem Fall gelten die Bundesprogramme für die kommunale Bildungsinfrastruktur – also die Schulen – künftig nicht mehr für finanzschwache Kommunen fließen, sondern sind für alle Länder und Gemeinden offen. In einem neuen Artikel 104d wird die Mitfinanzierung des Bundes beim sozialen Wohnungsbau wieder eingeführt, auf die man mit der Föderalismusreform 2006 verzichtet hat.

Bund behält Kontrollrechte

Weiterhin hat der Bund Kontrollrechte, um zu schauen, ob die Mittel aus dem Bundesetat zweckgemäß verwendet werden – das haben die Länder bei der Einführung 2017 nur mit Murren akzeptiert, konnten aber jetzt keine Zugeständnisse erreichen. Die Ministerpräsidenten halten die Berichte und „anlassbezogenen“ Vorlagen von Akten, die sich der Bund ausbedungen hat, für eine bürokratische Anreicherung der Bundesprogramme.

Politiker aus Bund und Ländern hatten sich schon vor der Sitzung des Vermittlungsausschusses am Mittwochabend optimistisch gezeigt, dass die gefundenen Kompromisse auch von den Beteiligten mitgetragen werden. Für Grundgesetzänderungen sind Zweidrittelmehrheiten im Bundestag und im Bundesrat nötig. So sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) im Deutschlandfunk, die Lösung müsse lauten, dass das Geld unbürokratisch in den Schulen ankomme, die Kompetenz der Länder aber gleichzeitig durch das Grundgesetz gewahrt bleibe.

"Das Gesetz ist Flickwerk"

Kritisch äußerte sich hingegen Hans-Günter Henneke, Präsidialmitglied des Deutschen Landkreistags. „Das ganze Änderungsgesetz ist Flickwerk“, sagte er dem Tagesspiegel. „An dieser Gesamtbewertung führt kein Weg vorbei.“ Henneke teilt die eher skeptische Beurteilung der Verfassungsänderungen in der Wissenschaft, die im Herbst auch in der Anhörung im Bundestag deutlich geworden war. Andererseits sei es im Vermittlungsverfahren gelungen, „die dem Grundgesetz vom Bundestag zugefügten tiefen Dellen in der Finanzverfassung“ zum Teil wieder auszubeulen.

Dem Kompromiss im Vermittlungsverfahren kann der Bundestag schon an diesem Freitag zustimmen. Im Bundesrat werden die Vereinbarungen bei der nächsten Sitzung am 15. März auf der Tagesordnung sein. Der Digitalpakt - er ist von den Bildungsministern von Bund und Ländern bereits 2017 vereinbart worden und war in der Sache gar nicht Gegenstand des Vermittlungsverfahrens - kann dann wohl zum kommenden Schuljahr umgesetzt werden. Er soll über fünf Jahre laufen, der Bund gibt insgesamt fünf Milliarden Euro.