Großveranstaltungen sollen weiterhin bis mindestens 31. August in Deutschland nicht stattfinden – aber „Versammlungen zur Religionsausübung“ in Kirchen und anderen Gotteshäusern dürften schon bald wieder möglich sein. Und auch Spielplätze könnten demnächst wieder bundesweit geöffnet werden.

Das geht aus der Beschlussvorlage des Bundes für das Gespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder an diesem Donnerstagnachmittag hervor. Kanzleramtschef Helge Braun hatte zuvor schon gesagt, dass die bisherigen Einschränkungen nicht vor dem 10. Mai gelockert würden.

Unklar ist jedoch, wie die Länder die heutigen Beschlüsse konkret umsetzen werden. Dazu kommt, das das Öffnen von Museen, Zoos oder botanischen Gärten – was nun bundesweit erlaubt werden soll – in einigen Ländern schon nach der Runde am 15. April umgesetzt worden war. Die Pressekonferenz von Merkel, in der sie Antworten auf diese Fragen geben könnte, findet am späteren Nachmittag statt.

Für Gottesdienste soll es eine Begrenzung der Teilnehmerzahl geben, je nach Raumgröße, wobei die Sitzplätze wegen des Abstandsgebots gekennzeichnet werden müssten. Menschenansammlungen seien zu vermeiden, heißt es in dem Papier. Wo möglich, sollten unterschiedliche Türen als Aus- und Eingang genutzt werden. Empfohlen wird, auch in den Gotteshäusern Mundschutzmasken zu tragen.

Beichtstühle bleiben verschlossen

Traditionelle Beichtstühle werden im Zusammenhang mit Bußsakramenten als ungeeignet bezeichnet. Chöre, insbesondere aber Blasorchester sollen nicht einbezogen werden in die Handlungen. Auch auf Gemeindegesang solle verzichtet werden. „Weihwasserbecken bleiben leer“, heißt es weiter. Die Maßnahmen wurden demnach vorab mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften abgestimmt.

Ob es nach dem 10. Mai größere Öffnungen und Lockerungen der bisherigen Beschränkungen in der Coronakrise geben wird, soll erst bei der nächsten Telefonkonferenz der Regierungschefs am Mittwoch kommender Woche entschieden werden.

Immerhin hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am vergangenen Mittwoch aber schon angedeutet, dass erste Lockerungen in der Gastronomie ab Ende Mai ins Auge gefasst werden könnten.

Zu weiteren Öffnungsmaßnahmen in Schulen sollen Beschlüsse bis zum nächsten Gespräch der Regierungschefs vorbereitet werden. Das gilt auch für den Breitensport.