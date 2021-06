Auf Reisende kommen vorerst keine schärferen Corona-Regeln bei der Einreise oder Rückkehr nach Deutschland zu. Das ist das Ergebnis von Beratungen von Bund und Ländern vom Montag, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin erfuhr. Demnach soll die geltende Einreiseverordnung nicht kurzfristig geändert werden. Mehrere Ministerpräsidenten hatten schärfere Bestimmungen gefordert, um eine erneute Verschärfung der Corona-Lage zu verhindern.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach sich klar gegen Grenzkontrollen aus, wie sie im vergangenen Jahr vorübergehend eingeführt worden waren. Kontrollen an den Außengrenzen seien „etwas sehr Hartes“, sagte sie am Montag vor der Deutsch-Französischen Parlamentarierversammlung. Sie sei der Meinung, „dass sich so etwas nicht wiederholen sollte“.

Im Kampf gegen die Pandemie müsse es in Europa eine enge regionale Abstimmung geben, sagte Merkel. Die Bundesregierung wisse „um die Bewährungsprobe, die Maßnahmen des Infektionsschutzes für unser Europa ohne Grenzen bedeuten können".

Hintergrund der Forderungen nach strengeren Kontrollen für alle Urlaubsrückkehrer sind Befürchtungen, dass sich durch sie die ansteckendere Delta- Variante schneller in Deutschland ausbreiten könnte. Mehrere Ministerpräsidenten dringen darauf, Test- und Quarantäneregeln bei der Einreise aus dem gesamte Ausland zu verschärfen.

Michael Müller: Wir wollen die Gefahren nicht nach Deutschland zurückbekommen

„Diese Stichproben reichen nicht, die im Moment von der Bundespolizei umgesetzt werden", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) im ZDF. Nötig seien Kontrollen bei der Einreise und noch einmal nach einer Quarantänezeit. Müller fügte hinzu: „Es ist schön, wenn die Menschen Urlaub machen können. Aber wir wollen die Gefahren ja nicht zurückbekommen hier nach Deutschland.“

Ähnlich äußerten sich auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und seine Kollegin aus Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (alle SPD). Schwesig sagte, internationale Reisen dürften "nicht dazu führen, dass sich wieder mehr Menschen infizieren und das Virus nach Hause tragen."

Verschärfte Kontrollen wegen Corona wie hier in Lauterbourg an der deutsch-französischen Grenze im vergangenen Jahr lehnt... Foto: Uli Deck/dpa

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert vom Bund klare Vorgaben und Regeln für Reiserückkehrer. „Es war letztes Jahr schon das Problem, dass dies sehr spät gemacht wurde, als der Urlaub in den meisten Bundesländern vorbei war“, sagte der CSU-Chef. Es müsse „fixiert“ werden, wie die Testpflichten auch kontrolliert würden. Zumindest bei Rückreisen per Flugzeug, Bahn und Bus müsse durch Negativtests vor der Einreise das Risiko eingeschleppter Infektionen bestmöglich minimiert werden. Der Bund müsse sich aber auch überlegen, wie an den Grenzen Stichproben bei Einreisenden praktikabel seien.

Dagegen warnte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), davor, Urlauber zu verunsichern. „Es gelten bereits höchste Sicherheitsvorschriften für solche Gebiete, aus denen aufgrund der Delta-Variante eine Gefahr ausgeht. Dabei sollte es bleiben", sagte er. Die aktuelle Diskussion um erneute Änderungen verunsichere die Menschen unnötig und koste Vertrauen.

Wie viele SPD-Ministerpräsidenten hatte sich auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) für ein engmaschige Kontrolle... Foto: dpa

In den Beratungen mit den Ländern hatte sich der Bund nach dpa-Informationen für konkrete Vorschläge für eine verbesserte Einreiseverordnung offen gezeigt. Nur Mecklenburg-Vorpommern habe einen konkreten Vorschlag gemacht.

Diesem Vorschlag zufolge sollte ab einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in 7 Tagen in einer Region wieder eine fünftägige Mindestquarantäne eingeführt werden - ohne die derzeit mögliche Freitestung am ersten Tag. Nach diesen Informationen ist dem Vorschlag aber kein anderes Land gefolgt. Deshalb gab es bei der Beratung keinen Vorschlag, den der Bund habe aufgreifen können, hieß es.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern planen nach Recherchen von „Business Insider“ eine Neuausrichtung der nationalen Impfkampagne. Auch aus Sorge vor einer möglichen vierten Welle durch die Delta-Mutation soll der Fokus der Kampagne vermehrt auf das Thema Auffrischimpfungen gelegt werden.

Konkret wollen Bund und Länder zwischen Oktober und März vor allem älteren Menschen in Alten- und Pflegeheimen vermehrt sogenannte Booster-Impfungen anbieten. Das geht aus einem Beschlussentwurf für die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) hervor, die am Montagnachmittag tagte.