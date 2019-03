Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen im vergangenen Jahr wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festgenommenen Terrorverdächtigen erhoben. Der 31-jährige Russe Magomed-Ali C. soll sich wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor dem Kammergericht Berlin verantworten, wie die Behörde am Dienstag in Karlsruhe mitteilte. C. stand demnach auch in Kontakt mit dem Berliner Weihnachtsmarktattentäter Anis Amri.

Er wird verdächtigt, zusammen mit dem in Frankreich inhaftierten Clément B. einen islamistisch motivierten Anschlag in Deutschland geplant zu haben. In seiner Wohnung soll er dazu bereits Sprengstoff aufbewahrt haben. Die beiden mutmaßlichen Islamisten hatten den Ermittlern zufolge auch Kontakt mit Amri, der sich ihren Anschlagsplänen angeschlossen haben soll.

Die Vorbereitungen wurden durch eine Polizeimaßnahme gestört

Die Vorbereitungen wurden laut Bundesanwaltschaft aber im Oktober 2016 durch eine Polizeimaßnahme gestört. B. und C. sollen deshalb ihr Vorhaben abgebrochen haben. Während C. in Berlin blieb, reiste B. nach Frankreich.

Amri verübte schließlich im Dezember 2016 den Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz mit zwölf Toten. Er handelte dabei laut Bundesanwaltschaft "ohne Kenntnis" des jetzt angeklagten C. und des in Frankreich inhaftierten Komplizen. C. wurde im August 2018 festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. (AFP)